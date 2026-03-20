Isabel Rábago dice esto del viaje de Yolanda Díaz a los Oscar y los aplausos se escuchan hasta en EEUU

La última edición de los premios de los Oscar ha dejado numerosas imágenes para el recuerdo. La ceremonia, celebrada en el emblemático teatro Dolby de Los Ángeles, estuvo marcada por el triunfo de Una batalla tras otra, por la inesperada ausencia de premios para la película Sirat y por el discurso del actor Javier Bardem, que aprovechó su intervención para lanzar un mensaje contra la guerra. Sin embargo, más allá de lo estrictamente cinematográfico, la presencia en la gala de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha abierto un intenso debate.

La dirigente acudió a la ceremonia celebrada en Dolby Theatre y explicó posteriormente que su presencia respondía al deseo de mostrar respaldo institucional al cine español. Díaz aseguró que había viajado a la gala «para apoyar al cine español», en un momento en el que varias producciones nacionales aspiraban a tener visibilidad internacional. Además, la ministra argumenta una relación personal con el cineasta Oliver Laxe, director de la película Sirat, que figuraba entre los títulos que habían despertado expectativas.

No obstante, el desplazamiento de la vicepresidenta a Estados Unidos ha suscitado muchas críticas porque nadie le consigue encontrar sentido. Uno de los comentarios más duros ha llegado por parte de la periodista y colaboradora Isabel Rábago, que dedicó un vídeo en redes sociales a cuestionar el sentido del viaje y el gasto que conlleva.

El aplaudido alegato de Isabel Rábago

Isabel Rábago publicó un vídeo en su cuenta de Instagram en el que se mostró especialmente crítica con la presencia de la vicepresidenta en la gala de los Oscar. En su intervención, la periodista puso el foco en el coste que supone un desplazamiento de estas características para un miembro del Gobierno.

«Se ha cogido una clase business, hotelazo, porque pagamos todos los españoles, y se ha ido a los Oscar», afirma en el vídeo, en el que cuestiona si la participación de una representante del Ejecutivo en una gala cinematográfica en Hollywood puede considerarse una prioridad política.

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La colaboradora también ironiza sobre la imagen que podría proyectar la vicepresidenta en un escenario internacional como la alfombra roja de los Oscar. En su intervención, se pregunta qué mensaje político podría haber transmitido Díaz durante su presencia en Estados Unidos.

«Va a pisar el territorio Trump y yo me pregunto: ¿qué pin se va a poner en la alfombra roja? ¿El de Palestina? ¿El de Irán? ¿El antiTrump?», señala en su comentario, planteando dudas sobre el simbolismo político que, según su visión, podría acompañar a la presencia de una dirigente española en un acto de este tipo.

El despilfarro de Yolanda Díaz

Las críticas de Isabel Rábago reflejan un debate más amplio sobre la conveniencia de que representantes del Gobierno acudan a eventos culturales internacionales. En este caso, la vicepresidenta ha defendido que su presencia tenía un objetivo claro: visibilizar el trabajo del cine español y respaldar a los profesionales del sector.

España cuenta con una larga tradición de participación en los premios Oscar, donde en distintas ocasiones han sido reconocidos actores, directores y técnicos del país. Figuras como Paz Vega o Penélope Cruz han contribuido a consolidar una presencia española destacada en la industria cinematográfica internacional. Desde ese punto de vista, la asistencia de representantes institucionales a eventos culturales puede interpretarse como un gesto de apoyo a la proyección exterior del sector, pero no es el caso de Yolanda Díaz.

La controversia surge cuando ese respaldo se percibe como un gesto simbólico de escasa utilidad práctica o cuando se cuestiona el coste que supone para las arcas públicas. En el programa En boca de todos han cifrado el gasto de Yolanda Díaz en 60.000 euros, una altísima cantidad que hemos pagado entre todos con nuestros impuestos.

El comunismo de caviar

La aplaudida crítica de Isabel Rábago culmina con una reflexión que apunta directamente a la coherencia ideológica de la vicepresidenta. En su vídeo, la colaboradora utiliza una expresión que ha circulado en numerosas ocasiones en el debate político para referirse a determinados comportamientos de dirigentes vinculados a la izquierda política.

«Comunismo de caviar. Lo pagamos tú y yo», concluye en su comentario, en una frase que resume su reproche hacia lo que considera una contradicción entre el discurso político y determinadas decisiones personales o institucionales.

Más allá del tono de la crítica, el episodio pone de manifiesto cómo cualquier movimiento de los miembros del Gobierno, incluso aquellos relacionados con el ámbito cultural, puede adquirir rápidamente una dimensión política. La presencia de Yolanda Díaz en la gala de los Oscar, pensada según sus propias palabras como un gesto de apoyo al cine español, ha terminado convirtiéndose en otro de los grandes errores del Gobierno.