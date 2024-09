Isa Pantoja es llevada de urgencia al hospital y revela su sorprendente diagnóstico

Isa Pantoja ha vuelto a ser noticia por un preocupante problema de salud que le ha obligado a acudir de urgencia al hospital. La hija de la famosa tonadillera Isabel Pantoja ha alarmado a sus seguidores al compartir los detalles de su dolorosa experiencia. Aunque sus planes para el día eran muy diferentes, un fuerte malestar abdominal le impidió continuar con su rutina, llevándola a buscar ayuda médica para descubrir la causa de su dolor. Isa, visiblemente afectada, ha compartido su preocupación con sus más de 700 mil seguidores, quienes rápidamente mostraron su apoyo. A continuación desvelamos todo lo que ha pasado.

El relato de Isa comenzó con la intención de disfrutar de una jornada tranquila, en la que planeaba realizar algunas actividades, pero un repentino y severo dolor la dejó sin poder llevar a cabo esos planes. «Ayer tenía pensado dar una vuelta, subir algunas stories de las cosas que me habíais preguntado sobre la casa, pero me desperté con un dolor abdominal horroroso», explicaba Isa desde el sofá de su casa. La intensidad del dolor fue en aumento, afectando tanto la parte superior de su abdomen como el resto del estómago y más tarde la molestia se extendió a toda la zona abdominal. «Me asusté muchísimo porque no sabía qué estaba pasando», ha declarado al respecto.

Después de llegar al centro médico, los profesionales de la salud actuaron de inmediato. Tras realizarle diversas pruebas y análisis, los médicos inicialmente diagnosticaron que el problema se debía a una acumulación de gases. Aunque parecía una situación relativamente sencilla, Isa admitió no haber imaginado que algo aparentemente tan leve pudiera provocar tanto dolor. «No sabía que los gases podían doler así, es increíble el malestar que me están causando», comentó.

Los fuertes dolores a los que se ha enfrentado Isa Pantoja

A pesar de la atención médica y los tratamientos para aliviar los síntomas, el dolor de Isa no cesó. En su mensaje a través de las redes, la hermana de Kiko Rivera reconocía que su estado seguía siendo crítico: «He dormido muy poco y sigo con el mismo dolor». Esta situación la ha obligado a cancelar todas las actividades que tenía previstas, incluyendo sus entrenamientos habituales. «No puedo entrenar, no puedo sentarme correctamente, caminar se me hace imposible. Es una pesadilla», reconoció en su cuenta de Instagram

La situación fue tan grave que Isa finalmente fue ingresada en el Hospital de El Puerto de Santa María (Cádiz). Desde la madrugada los médicos han estado monitoreando su estado. En un principio el diagnóstico no parecía alarmante, pero los continuos dolores hicieron que el equipo médico reconsiderara su diagnóstico inicial.

Se desvela el diagnóstico definitivo: apendicitis

Isa volvió a las redes para actualizar a sus seguidores sobre los acontecimientos más recientes. «El dolor fue a más, hasta el punto en que no podía soportarlo. Regresé al hospital porque sentía que algo no estaba bien», relata la colaboradora. Fue en esa segunda evaluación cuando los médicos decidieron hacer nuevas pruebas más exhaustivas y fue entonces cuando descubrieron la verdadera causa del problema: apendicitis.

Este diagnóstico ha obligado a Isa a permanecer ingresada en el hospital, donde los médicos han programado una intervención quirúrgica de urgencia para extirpar su apéndice.

Afortunadamente ha estado acompañada en todo momento por su marido Asraf, quien no se ha separado de su lado ni un solo momento. La pareja, que ha demostrado tener un fuerte vínculo en los últimos años, ha enfrentado esta situación con serenidad, aunque la preocupación de Isa es evidente en cada uno de sus mensajes.

En sus publicaciones, Isa también ha compartido cómo ha lidiado con el dolor durante los últimos días: «He probado todo para aliviarme, pero nada me quita este malestar. Apenas he podido comer, sólo he tomado unas lonchas de pavo y un poco de agua».

La complicada etapa que está atravesando

Este nuevo susto médico no es el primero que Isa Pantoja ha tenido que enfrentar en los últimos meses. De hecho, el pasado mes de mayo también tuvo que acudir al hospital debido a una severa infección respiratoria que le causó una gran angustia. En esa ocasión, la joven compartió con sus seguidores el difícil momento que vivió al sentirse incapaz de respirar correctamente: «Llevaba varios días con tos y muchos mocos, pero de repente me sentí fatal, como si no pudiera respirar ni por la nariz ni por la boca. Fue una sensación horrible».

Aquella vez, los médicos le diagnosticaron una infección en las vías respiratorias y le recetaron antibióticos y jarabe para ayudar a expulsar el moco. Isa describió aquellos minutos de angustia como «los peores de su vida» y no pudo evitar emocionarse al recordar cómo llegó a temer por su vida en ese momento.

Con esta nueva hospitalización, Isa se enfrenta a otro reto en su salud. Sus seguidores han inundado sus redes sociales con mensajes de apoyo, deseándole una pronta recuperación. Pero, ¿habrá recibido alguna muestra de cariño por parte de su madre?