Irreconocible: el cambio físico más impresionante de un actor de ‘Aquí no hay quien viva’

Este actor de ‘Aquí no hay quien viva’ está irreconocible, ha sufrido un gran cambio físico fruto de los años que ha dejado a todos sin habla. El paso del tiempo es más acusado en personas que hace tiempo que no vemos, en el día a día, sumar años no es tan impresionante. En el caso de actores y actrices, podemos estar décadas o años sin verlos, cuando descubrimos qué ha sido de su vida nos damos cuenta de que casi no parecen la misma persona que vimos en la televisión o en el cine.

Este es el cambio físico más de un actor de ‘Aquí no hay quien viva’

Jaime Ordóñez es uno de los actores secundarios más queridos de ‘Aquí no hay quien viva’, un hombre que se ganó a pulso su fama con poco más de 30 años. Ahora ya ha cumplido 50 y ha estado un tiempo alejado de la primera línea, con lo cual, verle de nuevo quizás nos sorprenda un poco. Ordóñez ha sabido ganar años con maestría.

Era el actor calvo que no ha tenido ningún complejo por ello, al contrario. El paso de los años en los hombres hace que pierdan gran parte del pelo, dependiendo de la genética es inevitable. Algo que algunos no llevan bien y otros sí. Jaime ha optado por lucir su calva, sin necesidad de esconder este elemento o recurrir a tratamientos en Turquía. Ha hecho de esta característica física una de las formas de identidad de sus interpretaciones.

Lo que vemos que ha cambiado en él es su barba. Las canas han aparecido y al igual que su calva las lleva muy bien. Es un elemento que nos indica el paso del tiempo, un pequeño matiz con un actor que ha llegado a los 50 en plena forma. No ha ganado peso en estos años o al menos no lo parece por sus publicaciones en redes sociales.

Sigue estando igual de activo y dedicándose a aquello que más le gusta. Con ‘Aquí no hay quien viva’ mostró su lado cómico sin dejar a un lado ese posado serio que posee. Pero más allá de este aspecto exterior, nos ha sacado más de una sonrisa en los papeles que ha interpretado. Su gran cambio es fruto de la edad, aunque no lo parezca han pasado más de 20 años desde el primer capítulo de esta serie.