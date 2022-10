Las incendiarias declaraciones de la niñera de Rocío y David Flores

Irma Gómez saltaba a los titulares meses atrás después de los primeros episodios de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Ella era la niñera de Rocío y David Flores, los hijos de Carrasco y Antonio David. Ella cuidaba de los pequeños y con ello, hacía vida con el matrimonio, se encargaba de estar por ellos cuando Rocío tenía cuatro años y David Flores apenas había cumplido dos.

Las declaraciones de Irma Gómez, la niñera de Rocío y David Flores

La niñera de Rocío y David Flores fue testigo directo de los inicios de la relación entre Rocío Carrasco y su marido Fidel Albiac. Ha estado presente en muchos de los momentos que ahora salen a la luz por la docuserie que ha arrasado en televisión. Con ello, esta niñera ha querido dar su opinión años después de trabajar para la familia.

«Quiero hablar porque en su momento no se me dejó por asuntos legales y yo también tengo derecho a contar lo que viví» comentaba Irma. Ella ha expresado su pensamiento frente a las declaraciones sobre el papel que jugaría Antonio David en la vida de los hijos que comparte con Carrasco. Según Irma Gómez «Antonio David es de lo mejorcito que tienen esos dos niños. Rocío ha logrado convencer muchísimo a la gente, pero lo que está contando no es realidad, son medias verdades, aunque el sufrimiento de ella yo sí me lo creo» afirmaba tajante para La Razón.

«Me encantaría que Rocío Flores no sufriera con todo esto. Su madre la ha dejado a los pies de los caballos. Una madre no le hace esto a su hija. Hay muchas cosas que no se sostienen y todo caerá por su propio peso» continuaba la niñera preocupada por como afectaba toda esta situación a Rocío Flores.

Aún con esta preocupación, Irma no ha vuelto a tener contacto con los hijos de Rocío Carrasco y Antonio David. «No he vuelto a saber nada de Rocío y de David pero me encantaría. Solo les he visto por televisión, y cuando vi a Rocío en Supervivientes aluciné, porque cada vez está más guapa.» así dejaba entender que la relación había finalizado cuando lo hizo su trabajo en casa de la familia, pero parece que ella aún siente un apego especial por Rocío Flores y David Flores.

Además de estas declaraciones, las palabras de esta niñera fueron polémicas por su denuncia por ‘malos tratos’ a Fidel Albiac. Ella llegó a tomar medidas legales contra el marido de Carrasco, pero estas nunca llegaron a ser admitidas para trámites. Ella relataba que «Yo en su día denuncié a Fidel por malos tratos a Rocío. Resulta que por un error en el proceso la demanda no se admitió.».

Además, quiso asegurar frente a los rumores que «Antonio David no me pagó 6.000 euros para que yo denunciara a Fidel. Nunca me pagó absolutamente nada y quiero dejarlo bien claro.» Así dejaba clara su postura frente a las polémicas declaraciones que están surgiendo estos últimos meses por la docuserie de Telecinco, que se ha convertido en todo un fenómeno en la pequeña pantalla.