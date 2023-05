Es imposible reconocerle: jamás pensarías que este es el mismo presentador que ves cada día en la tele

Hay un programa que va camino de los 20 años de emisión cuyo presentador ha cambiado muchísimo desde su primera misión, es casi imposible reconocerle. En 2006 empezó a rodar ‘La ruleta de la suerte’ y desde entonces no ha parado. Al frente de este espacio llegaba un ex Míster España que por aquel entonces era un joven treintañero. A día de hoy con 50 años ha envejecido muy bien frente a las cámaras, con algún que otro cambio de look de por medio.

Jamás pensarías que este es el mismo presentador que ves cada día en la tele

El programa de ‘La ruleta de la suerte’ nos descubrió a un Jorge Fernández que hemos visto evolucionar frente a las cámaras. Este actor y ex Mister España, llegaba a este concurso en 2006. Por aquel entonces nadie podría imaginar que camino de los 20 años de emisiones seguiría en plena forma.

Un presentador incombustible que se asocia al concurso y sería imposible desvincular de este espacio. Es un auténtico éxito de masas en un horario que se ha convertido en el espacio favorito de todos. Inamovible todo, incluido el presentador que ha sufrido los cambios de la edad y del paso del tiempo.

Un pelo largo, liso y moreno, aquellos inicios del año 2000 Fernández llevaba el pelo más largo siguiendo la moda del momento. No le hacía falta nada más que sus camisas de rigor y el estilismo que ha mantenido junto con una forma física envidiable. Fernández se cuida y así lo vemos día tras dúa.

Está muy presente en las sobremesas de los españoles en las que hemos podido ver como aparecían las primeras canas y el pelo pasaba a ser más corto. A pesar de esas décadas en entena, no se le puede pedir nada más a un presentador que casi que se jubilará en esta ruleta a juzgar por su éxito

Todo un icono de la cadena y de la televisión que, pese a verse afectado por el paso del tiempo y de las modas, nos presenta a un Jorge Fernández que tiene cuerda para rato. Al pie del cañón y conociendo esta ruleta mejor que nadie, es un hombre que se ha trasformado como el buen vino envejeciendo de forma ejemplar frente a las cámaras de televisión.