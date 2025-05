Jordi Évole enloquece como nunca contra el Real Madrid: «Rabiosos y marrulleros»

Al culé Jordi Évole no le ha sentado nada bien la eliminación del Barcelona en Champions ante el Inter de Milán y ha enloquecido contra el Real Madrid, al que ha llegado a llamar «rabioso» y «marrullero». Tras decir que el Barça «hizo historia» tras caer en esas semifinales europeas, ahora el presentador de La Sexta ha atizado al Real Madrid.

«El Real Madrid es un equipo incomprensiblemente rabioso», ha comentado Jordi Évole. «Si lleváis 15 Champions, si sois los number one, si sois el ejemplo de cualquier club en cuanto a comportamiento de resultados, como puede ser que luego tenga ese comportamiento tan marrullero dentro del campo y fuera del campo como estamos viendo con sus juegos a través de su televisión o las cartitas de su presidente», añadió el reconocido antimadridista.

Es habitual ya que Jordi Évole ataque al Real Madrid, ya sea en los medios de comunicación o en las redes sociales. El presentador lo hace con asiduidad y se centra más en rajar del equipo blanco que de disfrutar de la temporada de su Barcelona, que ganó la Copa del Rey, pero ahora cayó eliminado en la Champions, algo que le ha debido escocer mucho.

Preguntado por si las quejas de Laporta por el arbitraje de Marciniak en ese encuentro ante el Inter (el presidente culé se llegó a grabar un vídeo rajando del colegiado polaco) no son parecidas a las que él estaba criticando del Real Madrid y su televisión, Jordi Évole negó la mayor: «No hay una queja preventiva, que a 24 horas pongas el jaque el propio partido».

«El Barcelona a día de hoy no lo hace, en otros momentos lo ha hecho, pero ahora no está en ese modo de actuar», añadió Évole, que incluso tildó de «humilde» la actitud de Laporta y el Barcelona en una entrevista en El Larguero de la Cadena SER: «Salimos de una época en la que hemos tenido muchas dificultades y me parece que la humildad con la que se está actuando yo la apoyo».

Además, Évole explicó que «me parece que ganar está sobrevalorado, hay que saber perder» y llegó a decir que «el Barça supo perder el otro día con mucha grandeza, con poco drama sobre el terreno de juego y con muy poca protesta hacia el árbitro». Así, el periodista de La Sexta no vería las declaraciones de Joan Laporta o de Gavi para decir que hubo «poca protesta hacia el árbitro».

«No sé qué hubiese hecho Real Madrid Televisión con ese arbitraje, pero me imagino que las delicias de Florentino», continuó el antimadridista Jordi Évole con sus ataques al Real Madrid. Y siguió con su obsesión por el equipo blanco: «A mí me avergonzaría, como si fuese seguir el Real Madrid, me avergonzaría ver lo que ha hecho este año en algunas ocasiones esa plantilla».