Poner ideas al servicio de la sociedad, de las personas, pensar en proyectos que tienen un impacto real y positivo sobre la comunidad en la que se vive son algunos de los ejes principales del concepto conocido como innovación social. Tanto a nivel individual como colectivo, todos debemos adquirir un compromiso con nuestro alrededor con el fin de mejorar nuestro futuro y también nuestro presente.

Pensar en cómo cambiar las cosas y crear oportunidades en igualdad para todos independientemente de la realidad de la que venimos o vivimos es un compromiso común de las sociedades que avanzan. No cabe duda, y así lo demuestran cada día cientos de asociaciones que operan en España, de que debemos caminar hacia un mundo donde nuestra capacidad de innovación sea capaz de dar soluciones creativas y efectivas a los retos sociales más complejos.

Soluciones creativas para responder a los retos sociales más complejos

Ante ello, y según las premisas de la innovación social y otros métodos de creación como por ejemplo el conocido como ‘design thinking’, uno de los primeros ingredientes para que un proyecto social sea efectivo es tener empatía con los colectivos con los que se va a trabajar. Una empatía que lleva aparejada la determinación de los objetivos del proyecto: brindar soluciones relevantes para las necesidades de las personas.

Todo ello, que implica el trabajo de cientos de personas comprometidas con la sociedad, ha sido reconocido en los Premios Fundación ”la Caixa” a la Innovación Social 2021 –VI edición– del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales. Unos galardones que suponen, entre otros aspectos, el reconocimiento especial de las entidades sociales que desarrollan a partir de este programa proyectos que aportan respuestas eficaces, eficientes, sostenibles y justas frente a los complejos retos que cada día tenemos como sociedad.

Proyectos, por ejemplo, que luchan por la igualdad de las mujeres en el ámbito rural, construyen entornos laborales más accesibles a personas en situación de exclusión social y laboral, crear puentes entre las empresas y las personas para que éstas accedan a espacios laborales donde no se les discrimine. Se trata, en definitiva, de conformar un ecosistema laboral y social donde todo el mundo tenga las mismas oportunidades sociolaborales.

995 proyectos seleccionados y una inversión de 26 millones

En 2020, Fundación ”la Caixa” ha seleccionado 995 proyectos con una inversión de 26,1 millones de euros que ha tenido un impacto sobre más de 280.000 personas; mientras que en 2019 invirtió más de 17 millones de euros e influyó en casi 270 personas en toda España.

El jurado ha valorado, entre otras cosas, aspectos como el grado de innovación el impacto de la iniciativa, la monitorización y evaluación, su potencial de escala y la sostenibilidad económica. En total, en esta edición se presentaron 57 candidaturas, y de estos, se han seleccionado 10 ganadores, que recibirán un premio de 15.000 euros cada uno, y tres accésits de 5.000 euros cada uno.

Estas aportaciones económicas extra se suman a la financiación que estos proyectos ya recibieron en 2019 en el momento de ser seleccionados por las convocatorias sociales de la Fundación ”la Caixa”.

Los ganadores de la VI edición de los premios

Las entidades premiadas llevan su labor social en diversos puntos de España y trabajan en ámbitos diversos: desde la interculturalidad y la acción social hasta la vivienda de personas sin hogar o la fusión de educación y música en la adolescencia.

A continuación, los ganadores de estos Premios Fundación ”la Caixa” de Innovación Social 2021 y Accésits son los siguientes:

*MODUL, de Fundació Contorno Urbano en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Un proyecto para la creación de un espacio público verde y un equipamiento autogestionado busca dar respuesta a las carencias de espacio en un barrio muy densamente poblado. Los espacios generados son polivalentes y con capacidad de ser utilizados por escuelas, organizaciones e individuos, fortaleciendo vínculos comunitarios y construyendo ciudades más resilientes y solidarias.

*Igualando al Sur, de la Asociación Entre Amigos de Sevilla. Promueve la colaboración público-privada y el empoderamiento y la participación ciudadana para el cuidado, la reforma y la recuperación de los espacios comunes y servicios públicos y privados en situación de abandono.

*YMCA (Badajoz). Propone la tecnología, robótica y metodología STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) para mejorar la motivación y los resultados académicos de alumnos con riesgo de fracaso escolar que además incrementa la autoestima y promueve el trabajo colaborativo.

*Mujeres sembrando igualdad en el ámbito rural de la Asociación Garaldea en Morata de Tajuña y Chinchón (Madrid). Genera nuevos grupos de mujeres en el entorno rural como agentes de prevención de la violencia de género y promoción de la salud integral, empoderando a las mujeres y convirtiéndolas en agentes comunitarios de cambio.

*Programa Contexto de la Asociación PSIMA (Profesionales Sociales en la Intervención del Maltrato) en Valencia, Castellón de la Plana y Gandía. Un proyecto de intervención psicosocial con hombres agresores mediante el diseño, aplicación y evaluación de un Plan Motivacional Individualizado (PMI). Introducen como elemento novedoso la atención específica de problemas de consumo de drogas y alcohol (CPAD) junto a la violencia de género.

*Mentoría per la inclusión, de la Associació Quilòmetre Zero en colaboración con Associació Punt de Referència, en Barcelona y Tarragona. Evalúa y sistemiza modelos de transferencia de conocimiento y buenas prácticas sobre procesos de mentoría social para promover la autonomía y emancipación de jóvenes tutelados y ex tutelados, con el fin de dar herramientas efectivas e innovadoras y mejorar competencias de profesionales y personas voluntarias.

*Donem Vida al Bosc, de Fundació Privada Integra Pirineus, en Fígols i Alinyà (Lérida). Trabaja por la integración laboral para personas en situación de exclusión, discapacidad o problemas de salud mental y su capacitación para la gestión forestal sostenible de los bosques de los Pirineos. Los beneficiarios tienen un seguimiento a nivel social con objeto de detectar sus necesidades y brindarles las competencias que requieran para la incorporación al mercado laboral ordinario.

*Empleando a medida, de Servicios e Iniciativas Laborales S.L. en Calzada de Valdunciel (Salamanca). Aborda la inserción laboral de colectivos con discapacidad generando un nuevo nicho de empleabilidad que contribuye a dinamizar zonas rurales, activando la economía mientras se preserva el medio ambiente.

*Empresas comprometidas y responsables con la inserción laboral de personas con VIH y otros colectivos en situación de exclusión social, de Trabajando en Positivo (Madrid). Proporciona apoyo a empresas para integrar la inserción laboral de personas con VIH en sus acciones de Responsabilidad Social Corporativa, mediante diversas vías de colaboración complementarias. A su vez combina campañas de comunicación y sensibilización para conseguir cambios legislativos concretos vinculados al empleo público y privado.

*Tardes de Garaje, de la Asociación Garaje (Madrid). Un proyecto de ocio educativo y terapéutico que conecta a adolescentes con profesionales de la pedagogía y de la música rap, generando una obra musical innovadora, educativa y con capacidad de sensibilización social. Usan las redes sociales como herramienta y plataforma para la difusión de contenidos del programa y de mensajes positivos fácilmente digeribles por la juventud.

*Mugetatik haratago. Más allá de las fronteras, de Fundación ALBOAN en Bilbao, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Azpeitia. Una propuesta de educación intercultural para propiciar cambios culturales mediante experiencias vivenciales en las que jóvenes y profesores de secundaria experimenten las dificultades de las personas migradas y refugiadas en la huida, tránsito y llegada a sus destinos.

*La Morada Housing First para mujeres sin hogar de AIRES (Asociación para la Inclusión Residencial y Social) (Madrid). Un proyecto aborda una metodología “Housing First” especializada en mujeres que han pasado por situaciones de trauma y violencia. Así, afronta un doble reto: el sinhogarismo a través de la vivienda individual sin límite de tiempo y acompañada de apoyos personalizados y especializados y afrontar los traumas de mujeres supervivientes de violencia.

*Guindastres de Plan Comunitario de Teis (Vigo). Coordina y crea servicios, recursos y plataformas para fortalecer bases comunitarias, generar nuevas dinámicas de colaboración y habilitar el trabajo conjunto de todos los actores involucrados en el desarrollo de menores en riesgo de exclusión, incluyendo agentes sociales, familias y los propios beneficiarios. El enfoque es preventivo y holístico, y aborda distintas áreas interrelacionadas del ámbito socioeducativo de menores: cambios curriculares, alimentación escolar, área lúdica, normas de convivencia, etc.