El huracán Leslie llega a España y Roberto Brasero advierte: «Copos de nieve…»

Roberto Brasero advierte de lo que está a punto de llegar, el huracán Leslie llega a nuestro país y lo hace para traer hasta copos de nieve. Habrá llegado ese momento de empezar a pensar en lo que está por llegar y en todo lo que podemos empezar a preparar, sin duda alguna pensando en un otoño que acabará siendo el que marque una diferencia significativa. España se prepara para lo peor en estos días en los que parece que las temperaturas cambian por momentos.

Este experto sabe muy bien que estamos a punto de vivir con una serie de elementos que quizás hasta ahora no habíamos ni esperado. Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que los primeros copos empezarán a caer en estos puntos de España. Recibimos una serie de fenómenos que pueden llegar a ser los que marcarán una diferencia significativa. Afrontamos un cambio de ciclo que Roberto Brasero se encarga de descubrir en una previsión del tiempo que tiene como protagonista al huracán Leslie que llegará desgastado a nuestro país, provocando más de un contratiempo que debemos tener en cuenta en estos días.

El huracán Leslie llega a España

Es temporada de huracanes, lo vemos en la televisión y somos conscientes de lo que está pasando en nuestro día a día. Una situación que nada tiene que ver con lo que esperaríamos y con lo que realmente puede acabar pasando en nuestro país. Por lo que, el problema puede ser el que se repita en más ocasiones.

Afrontamos estos cambios que acabarán gestándose de forma siempre constante. Con unos detalles que serán los que marcarán una diferencia significativa. Afrontamos el nuevo ciclo y lo haremos con el tiempo pendiente de determinados elementos que parece que son de otro lugar o país.

Sin duda alguna, vivimos un otoño, a veces disfrazado de veroño y otras mostrando la antesala de ese invierno que en años anteriores ha costado de ver llegar. Aquí parece que está llegando con mucha fuerza y lo hace de tal manera que tendremos que empezar a pensar en lo que está por llegar.

En esta nueva previsión del tiempo de Roberto Brasero podemos encontrar una serie de elementos que nos traerán a lo peor de una estación del año en la que todo puede ser posible. Toma nota de qué puede pasar en estos días.

Roberto Brasero lanza una importante advertencia

Llega una importante advertencia, estamos ante una serie de cambios que Roberto Brasero se encarga de poner sobre la mesa. Una situación que puede ser la que nos acompañe en estas jornadas que tenemos por delante y que pueden ser claves. Hasta la fecha nunca hubiéramos imaginado lo que tenemos por delante.

Siguiendo los datos de este experto: «Que nadie se asuste. Esto es algo relativamente frecuente por aquí. Muchos de los ciclones tropicales que llegan como huracanes al Caribe después tienen una segunda vida como borrascas atlánticas en nuestras latitudes. En viaje de ida y vuelta, como el de Colón en el descubrimiento. En este caso, en la ida se refuerzan y ganan intensidad y en la vuelta vienen más al norte por aguas más frías y la van perdiendo. Entonces tenemos un ciclón postropical, porque ha perdido sus características tropicales pero continúa girando, como es el caso de Leslie que ahora se llama Ex Leslie, o tenemos directamente los restos del huracán, pero ya sin características tropicales ni quiera un giro de sus nubes, solo son restos, como ocurre ahora con los restos del famoso huracán Milton que atravesó La Florida. La una y el otro, Ex – Lelie y los restos de Milton, se van a unir ahora en el Atlántico (en realidad Milton se va a integrar en Ex Leslie) y de ahí partirán las lluvias que nos afectarán en los próximos días».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas empezarán subiendo, con un amanecer muy templado y mínimas más altas que las de hoy en toda la Península salvo el sur y el sureste donde bajarán ligeramente. Luego por la tarde esperamos un ascenso de las máximas en el litoral Cantábrico, ahí sí hará más calor, pero en el resto hará menos ya que esperamos un descenso generalizado de las temperaturas de forma notable en el centro-sureste e interiores del este peninsular. El miércoles bajarán un poco más pero el descenso de las temperaturas de esta semana lo notaremos sobre todo cuando llegue el jueves».

Esta semana no soltaremos el paraguas: «Mañana por la noche tendremos un nuevo frente entrando por el suroeste, como he dicho antes, y ese es el que miércoles irá avanzando hacia el norte repartiendo lluvias a más zonas de la Península. Se prevén menos intensas y de una forma más dispersa en el sureste de Canarias y en la fachada oriental peninsular, sin esperar que alcancen a los litorales del sureste, Melilla ni Baleares. Por el contrario, serán más abundantes, pudiendo llegar a localmente fuertes y/o persistentes en la mitad oeste peninsular, Cantábrico, Pirineos y norte de Canarias. El jueves ya no solo lluvias: quizá veamos algunos copos de nieve por encima de 1800-2000 metros en el área de pirineos. Y es que para el jueves esperamos que arrecie el viento del oeste y un descenso casi generalizado de la temperaturas, notable en zonas del Cantábrico e interiores del cuadrante nordeste. Ese día volverá a amanecer con frío en la mitad norte y algunas Heladas débiles en Pirineos. Para el viernes hay varios escenarios: unos nos meten una nueva borrasca por el norte –se había hablado de que incluso fuese una DANA pero eso ya se va descartando- y otras previsiones apuntan a que pueden llegar las altas presiones y que paren las lluvias. Ya veremos. De momento tenemos que pasar por tres jornadas lluviosas con el paso de los distintos frentes que nos enviará la borrasca ExLeslie».