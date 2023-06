Hay un truco infalible para saber si un radar está vacío: fíjate muy bien en este detalle

Con el objetivo de reducir la siniestralidad vial en las carreteras españolas, en los últimos años la Dirección General de Tráfico (DGT) ha instalado multitud de radares, tanto fijos como móviles y de tramo. Ahora bien, hay algo que muchos conductores no saben, y es que muchas veces este organismo juega al despiste instalando cajas que simulan radares pero que en realidad están completamente vacías.

Aunque parezca algo que no tiene demasiado sentido, la DGT ha comprobado que basta la presencia de un cartel anunciando la existencia de un radar para que casi todos los conductores reduzcan la velocidad a la que circulan. Por lo tanto, se trata de una medida disuasoria muy eficaz.

El propio Pere Navarro, director de la DGT, ha confirmado que una de cada tres cajas están vacías. No tienen ningún radar en su interior, por lo que no miden la velocidad de los conductores y tampoco multan. Pero no vale con aprenderse su ubicación de memoria porque el organismo cambia su ubicación cada cierto tiempo sin informar.

Teniendo esto en cuenta, no hay manera de saber antes de pasar si la caja contiene un radar en su interior o no. Pero sí es posible saberlo una vez superada, y no precisamente por el fogonazo del flash al circular superando la velocidad máxima permitida en la vía.

La clave está en las ranuras a través de la cual el radar mide la velocidad a la que circulan los vehículos y fotografía a los infractores. A través de las ranuras es posible ver las lentes de los cinemómetros de la DGT.

La DGT revisa los elementos de los vehículos

Por otro lado, el organismo dirigido por Pere Navarro ha puesto en marcha una campaña de vigilancia y control de las condiciones de los vehículos que circulan por las carreteras españolas.

«En la actualidad, la antigüedad media del parque de automóviles con menos de 25 años oscila entre los 9 años de los tractores industriales y los 14,2 años de los camiones de más de 3.500 kg. Además, la antigüedad media del parque de turismos, que representa el 70% del total de automóviles, se sitúa en los 11,5 años», advierte la DGT.

Durante toda esta semana, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y del resto de policías locales y autonómicas revisarán el adecuado mantenimiento y puesta a punto de frenos, luces y señalización, ITV favorable y neumáticos, entre otros.