El extraño comportamiento del tiempo: los expertos confirman que esto no es normal

Los expertos confirman que este extraño comportamiento en el tiempo no es normal y alertan al resto de la población. Será mejor que no nos confiemos en este fin de semana o días en los que el sol sea protagonista. Podremos ver llegar el verano en pleno otoño, en uno de los episodios que año tras año nos visita de forma irremediable. Los expertos han advertido de que esta anomalía se produce a final de mes y no durante estos días que dejamos atrás. Esto es lo que nos espera en estos últimos días de septiembre.

Los expertos confirman que esto no es normal

Confirman que esto no es normal según los expertos han ido viendo el extraño comportamiento del tiempo de estos días. Lo que nos está esperando estos días es una anomalía que es casi imposible de evitar. Tal y como han confirmado los profesionales durante estos últimos días.

En el canal de eltiempo han dado con algunos datos importantes: “Tras unos días de lluvias y ambiente fresco, este fin de semana, comienza el otoño astronómico y lo hará con un aumento de la estabilidad y también con más calor. Este aumento de las temperaturas coincide con el periodo conocido como veranillo de San Miguel”.

Este veranillo no será para guardar la chaqueta, especialmente si vivimos en el centro del país: “las madrugadas del fin de semana serán frías en algunas zonas del interior. Podrían quedar por debajo de los 10ºC en gran parte de Castilla y León, pero también en puntos de la Comunidad de Madrid, la meseta sur y en el entorno de los principales sistemas montañosos, donde incluso podrían darse heladas débiles.”

Además de unas noches que serán de riguroso otoño, este ascenso de las temperaturas tiene los días contados: “Las temperaturas diurnas subirán también el lunes de la próxima semana, alcanzando valores de casi 30ºC en muchas capitales de provincia. A partir del martes, sin embargo, comenzaría un ligero descenso por el oeste.”

Pero puede que vuelvan a subir de cara al final de semana, por lo que estaremos ante una bajada puntual de estas temperaturas que parecerán una montaña rusa. Es época de resfriados y de mal tiempo, algo común en un otoño que traerá grandes novedades durante estos últimos días de septiembre. Tocará esperar para ver si se cumple esta previsión-