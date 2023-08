Una extrabajadora del ‘Grand Prix’ carga duramente contra el programa y todos se quedan atónitos

Los seguidores de Ramón García llevaban mucho tiempo pidiéndole lo mismo y por fin han conseguido lo que buscaban: el regreso de ‘Grand Prix’, uno de los programas más queridos de la pequeña pantalla. El presentador ha explicado más de una vez que retomar este proyecto ha sido complicado. Los tiempos han cambiado y han tenido que variar algunas normas del concurso, por ejemplo la aparición de la mítica vaquilla. Ramón se ha adaptado a las nuevas circunstancias y ha conseguido que ‘Grand Prix’ se convierta en el formato más exitoso del verano.

Todo iba bien hasta que una extrabajadora del programa, un rostro que en su momento fue importante para el concurso, ha dado unas polémicas declaraciones. Antes de desvelar de quién estamos hablando debemos tener en cuenta un punto importante. Ramón siempre ha tenido una reputación excelente. Todos los que han trabajado con él guardan un recuerdo estupendo y aseguran que es muy generoso detrás de las cámaras. Entonces, ¿dónde está el problema y por qué ha visto la luz justo ahora?

Mar Regueras ataca a ‘Grand Prix’

Mar Regueras fue la primera presentadora de ‘Grand Prix’, trabajaba al lado de Ramón García y en su momento se convirtió en una auténtica estrella. Lleva un tiempo teniendo menos protagonismo, pero ahora que el programa ha regresado todo el mundo ha recordado su presencia. ¿Qué tiene que decir del concurso que le lanzó a la fama? Ha criticado su regreso, concretamente no ve bien que le hayan dado una oportunidad a Ramón García y no a ella. Piensa que es un tema de edad.

“Hay programas que se acaban de estrenar hace muy poquito, después de 10 o 15 años sin estar en antena, y sigue siendo el mismo presentador”, empieza diciendo. “Maravilloso, por supuesto, un gran profesional. Y, sin embargo, las chicas que tiene a su lado son jovencitas, tienen la edad que yo tenía”. Cree que los responsables de ‘Grand Prix’ han apostado por un modelo antiguo. Es cierto que no ha dado el nombre del programa, pero todo el mundo sabe a qué se estaba refiriendo.

La extrabajadora denuncia una injusticia

Mar Regueras ha reaparecido en ‘Espejo Público’ y ha explicado cómo condena el mundo del espectáculo el paso del tiempo en las mujeres. Piensa que esa es la razón por la que han recuperado a Ramón García de presentador de ‘Grand Prix’ y no a ella. “A mí me ha ocurrido estar en una película con compañeros de mi misma edad, yo debía tener 35 años, y coincidir diez años después en proyectos con algún compañero y decirme que no es posible porque le ponen partners más jóvenes. Esos compañeros tienen ahora 50 o 55 años y sus partners son mujeres de 35”.

La nueva compañera de Ramón García

‘Grand Prix’ brilló en los 90 y ahora ha vuelto a hacer lo mismo siguiendo la misma fórmula. Una fórmula que la primera presentadora del espacio no ve justa. Cree que siempre siguen el mismo modelo: un presentador veterano, que en este caso es Ramón García, acompañado de una mujer más joven. Ramón ahora trabaja con la actriz Michelle Calvó y con la streamer Cristinini. No hay ni rastro de Mar Regueras.