Pasapalabra Esta es la cifra que cobra el público de Pasapalabra por cada programa

Pasapalabra rompe audiencias cada tarde, pero, ¿cuánto se cobra por ir de público al programa? ¿Cuánto cobran los famosos que acuden a ‘Pasapalabra’?

Pasapalabra sigue rompiendo audiencias cada programa, sobre todo si el concursante está cerca de ganar el gran premio. Te contamos cuánto cobra el público de Pasapalabra por cada programa.

Lo que tiene que los programas tengan público es que luego éste habla. Y es el caso de una de las asistentes que fue a este programa y que había recibido, supuestamente, un trato denigrante por lo que llegó a cobrar.

¿Cuánto pagan por ir de público a Pasapalabra?

Esta mujer se quejó de que le habían pagado 9 euros por asistir de público por un total de 13 horas. Además le dieron un bocadillo para comer, algo que suele estilarse en los programas de televisión.

Lo que se cobra en otros formatos no está muy claro. De hecho, hay programas donde no pagan pero sí dan algo de comida y agua. Mientras que en otros se paga más e incluso hay personas (jubilados, gente joven o parados que tienen más tiempo para asistir a estos programas) que van de un lugar a otro pudiendo ganar una determinada cantidad a final de mes.

Hay programas en directo que pueden resultar pesados, pero los peores son los grabados, porque nunca se sabe cuando terminarán. Es decir, se dice al público que hay una hora de entrada, una hora estimada de programa pero no de salida. Así que la cosa no sale muy rentable cuando son horas de aguante. Hay que elegir bien dónde uno va.

Gestionar al público que va a los programas de televisión tiene su aquel. En ciertos lugares es el propio programa quien se hace cargo, pero en muchas productoras se suelen contratar a empresas externas que se dedican a ello y tienen casi siempre una bolsa de personas que suelen ir de un programa a otro con cierta frecuencia. Así que no te extrañe si te has apuntado a un programa pero no te llamen nunca.

Aunque en general no hay casting, según sea el programa, incluso el público debe cumplir ciertos requisitos y pasar algunas pruebas.

Pasapalabra cambia de Telecinco a Antena3

Telecinco compró el programa cuando se emitía en un inicio en Antena 3. Pero fue demandado por la productora que tiene los derechos de emisión a nivel internacional y Christian Gálvez, el conductor en aquel momento del formato aquí, se quedó sin trabajo.

Posteriormente, fue Atresmedia quien se quedó con los derechos y ha seguido con importantes éxitos de audiencia, algo que hace que las tardes de Telencinco se hayan replanteado apostar nuevamente por los concursos.