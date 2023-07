Una estadounidense cuenta lo peor de vivir en España y las redes se le echan encima

Una de las tendencias más virales en TikTok son los choques culturales. Usuarios de todo el mundo comparten vídeos en los que explican las diferencias entre sus países de origen y los países donde viven o pasan unos días de vacaciones. En esta ocasión, la protagonista es Emily (@mamainmadrid), que ha explicado en un vídeo lo duro que es vivir en España por un motivo que o ha dejado indiferente a nadie.

¿Es difícil hacer amigos en España?

«Soy una madre americana que vive en España y una de las cosas más duras de vivir aquí ha sido hacer amigos con gente española y creo que sé por qué es. No tiene nada que ver con el hecho de que la gente aquí no sea tan maja como lo es en Estados Unidos o que no sea tan abierta», ha comenzado diciendo.

Y continúa: «Lo que he aprendido en los últimos años que hemos estado viviendo en España es que la mayoría de grupos de amigos han sido grupos durante años. Mi marido conoció su grupo de amigos cuando tenía cinco años y han sido amigos desde entonces. Esto es porque empezaron en una escuela a los cinco años y se graduaron juntos en el mismo centro a los 18».

Comenta que es «algo común» entre los españoles. «Tienen su grupo de amigos que han tenido casi toda la vida, ya sea de su escuela o de su pueblo donde pasaron las vacaciones, todo el mundo parece que tiene estos grupos de amigos».

El vídeo no ha tardado en hacerse viral, y las respuestas de los usuarios son de lo más variadas. Algunos creen que en España es fácil hacer amigos: «España es de los países más fáciles para hacer amigos, precisamente con los ingleses o los estadounidenses es más difícil»; «Claro que no! En España es más fácil hacer nuevos amigos. Lo que pasa es que en muchas partes de Europa no les agradan los americanos».

Mientras, otros creen justo lo contrario: «7 años en España y ningún amigo español, solo gente que es amable y se agradece, pero amistad solo con extranjeros como yo que voy encontrando»; «Te entiendo perfectamente, y yo no soy madre pero tengo 8 años aquí y ha sido súper difícil hacer grupo de amigxs propio».