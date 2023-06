La decisión de Paula Echevarría que deja a todos con la boca abierta

La última decisión que ha tomado Paula Echevarría ha dejado al público sin palabras, pero antes de desvelar qué está pasando debemos tener en cuenta un punto importante. La actriz siempre ha intentado mantener una imagen blanca. Es imagen de muchas marcas importantes y no quiere verse salpicada por ningún revuelo, por eso ha llamado tanto la atención su último movimiento. Lleva demasiado tiempo en el foco mediático y ha pensado que la única forma de callar a sus rivales es dando un golpe en la mesa. ¿El motivo de los nuevos ataques? Le acusan de no estar en su peso ideal, algo que ha terminado con su paciencia.

Paula Echevarría sabe perfectamente cómo funciona el mundo del espectáculo. Es consciente de que sus palabras están estudiadas al detalle e intenta no cometer ningún error, pero tampoco quiere quedarse en silencio eternamente. Ha explicado que no puede tolerar ciertos ataques porque pueden calar en la sociedad. Muchas chicas pueden verse identificadas en sus aumentos de peso y quiere dejar claro que es algo completamente natural.

La decisión de Paula Echevarría

Paula Echevarría ha decidido que no le va a dar más poder a sus detractores. Vive de su imagen, trabaja de diseñadora, actriz e influencer y no consiente que nadie ponga en duda su esfuerzo. Lleva un tiempo recibiendo críticas por ponerse ropa que, según la opinión de sus enemigos, no tiene relación con su edad. Ha dado un golpe en la mesa y ha asegurado que la moda es de todos, no solamente de los jóvenes. Siempre ha cuidado sus estilismos y entiende que no le gusten a todo el mundo, pero exige respeto.

La ex de Bustamante cogió peso después de su segundo embarazo, pero no tardó en recuperar su figura habitual. “Me encontré de repente en un peso con el que no me reconocía, y con una edad en la que las cosas no vuelven solas a su sitio”. Ha aclarado que los cuerpos normativos no son los únicos válidos, insiste en que todos se merecen el mismo respeto y recuerda que ella, a pesar de ser famosa, también se merece que le traten con educación.

Ha pensado en dejarlo todo

En una entrevista que dio en ‘Vanitatis’ reconoció que pensó en cambiar de profesión. “Hubo un momento en el que pensé alejarme del foco mediático”. Sin embargo, después se dio cuenta de que no le tenía que dar poder a sus detractores porque solo buscaban hacer daño y ruido.

“A mí me hace mucha gracia cuando veo comentarios negativos, de los que van a meter el dedo en la llaga. Qué casualidad que cuando voy a meterme en el perfil siempre tiene cero publicaciones. Entonces, no me afecta nada, te lo prometo. Y los comentarios negativos con objetividad no me afectan tampoco, porque creo que el equilibrio se basa en eso”.

El consejo de Paula

Paula Echevarría ha sido muy clara y ha decidido desenmascarar a sus detractores. Tiene una lección de vida: disfrutar. No va a consentir que nadie le haga cambiar el rumbo. “Mi frase de cabecera es que vida solo hay una y cuando te quieres dar cuenta ya la has vivido. Es algo que he aprendido de gente muy mayor, que ya estaba terminando la suya”.