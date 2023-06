Paula Echevarría no ha dudado en responder a las críticas por parte de algunos de sus seguidores, que han comentado una fotografía que la actriz ha compartido en su perfil. Una imagen que ha sido analizada al mínimo detalle y por la que la intérprete ha sido ‘acusada’ de retoques. Algunos de sus seguidores apuntaban que la instantánea no reflejaba la realidad del físico de la actriz, que ha respondido de manera contundente: «De la misma manera que creo que no es bueno que expongamos en redes cuerpos ficticios creados a base de Photoshop, no es bueno hacerles creer que un cuerpo bonito o tonificado no se puede conseguir a base de constancia, sacrificio, alimentación y ejercicio tengas la edad que tengas», ha asegurado Paula Echevarría ante algunos comentarios. Y es que varios de sus seguidores han escrito frases como «a tope de Photoshop», «no tienes esas piernas, ni esos brazos», «me gustaría que fueras más real»… Son solo algunos de los comentarios que la intérprete ha expuesto en su perfil.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)



A pesar de que la asturiana suele ser bastante discreta con estos temas y rara vez responde, esta vez no ha querido guardar silencio y ha contestado de manera tajante. «Quiero dejar claro que la constancia y la disciplina funcionan. Que si tú, que me estás leyendo ahora, tengas 15 o 50 años, seas mujer u hombre, estás inconforme con tu estado físico, lo puedes conseguir», ha comentado la actriz, que insiste en que no hay ningún tipo de retoques, solo constancia y trabajo. Algo de lo que ella misma suele dar muestras en sus redes sociales, donde comparte detalles de sus sesiones de entrenamiento.

La actriz ha dado un paso más en su explicación y ha comentado el cambio que ha experimentado en los últimos años, a raíz de su segunda maternidad. «Hace 2 años me encontraba probablemente en la peor condición física de toda mi vida. Acababa de tener un bebé y, durante el embarazo, había ganado casi 30 kilos a pesar de seguir haciendo ejercicio. Me encontré, de repente, con un peso en el cuál no me reconocía y con una edad en la que las cosas no vuelven solas a su sitio», ha escrito la asturiana, que ha reconocido que gracias a la constancia, el ejercicio y a cuidar su alimentación, ha podido recuperar su figura. «Hoy, dos años, después, estoy muy orgullosa de que, a base de organizar mi alimentación, haber encontrado disciplinas de deporte como el BalletFit vuelve a reconocerme. Me veo mejor que nunca. También me hago tratamientos en centros de estética, por supuestos. La piel, por mucho deporte, con 45 años hay que ayudarla a recuperar firmeza», ha comentado la asturiana, muy orgullosa del cambio que ha experimentado su cuerpo a base del trabajo y el esfuerzo.