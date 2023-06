La decisión de la novia de Aless Lequio tras la vuelta a España de Ana Obregón con su nieta

El regreso de Ana Obregón a España ha estado cargado de tensión. La presentadora ha contratado a un equipo de guardaespaldas para proteger a su nieta y lo ha conseguido. Ningún periodista se ha podido acercar al bebé porque además ha salido del aeropuerto utilizando un servicio VIP que tiene un valor de 400 euros. Eso es lo que cuesta utilizar las puertas traseras, además de lo que se haya gastado Ana en su equipo de seguridad privada. Han llegado a contar hasta siete personas. Cualquier cosa se le hace poco para velar por la seguridad de Ana Sandra Lequio.

Como no podía ser de otra forma, la polémica no se ha hecho esperar. Ana Obregón se puso en contacto con Carolina Monje, la última novia de Aless Lequio, y le hizo una propuesta. Le ofreció tener una cita para que pudiera conocer a Ana Sandra, pero la diseñadora se negó. Han confirmado que esta reunión no se producirá por el momento porque Carolina tiene otros planes. Le costó mucho superar la muerte de Aless y no quiere remover ciertos sentimientos.

Ana Obregón no se ha salido con la suya

En la revista ‘Cuore’ se han hecho eco de las declaraciones de una fuente muy fiable. Esta fuente asegura que Carolina Monje está completamente al margen de la vida de Ana Obregón. No le interesa que haya llegado a España porque nunca ha tenido en mente conocer al bebé. Lo pasó muy mal cuando murió Aless Lequio y ahora tiene otra pareja. Supuestamente no quiere volver atrás y esa es la razón por la que mantiene las distancias con Ana. Entre ellas no hay problemas, simplemente Carolina se está protegiendo de lo que pueda pasar.

“Nunca llegó a plantearse tal propuesta, ni siquiera llegó a contestar al famoso mensaje, que por otro lado la afectó anímicamente. Su posición era clara: no. Su vida es otra. No habla del tema ni en público ni en privado y ha tenido muchas ofertas, pero siendo como es jamás desearía el mal a nadie”. La diseñadora no tiene un mal recuerdo de Ana Obregón, pero cree que los tiempos han cambiado y que ya no tiene ningún vínculo con ella.

El deseo no se cumplirá

Ana quería que Carolina conociera a su nieta porque estaba convencida de que a Aless Lequio le hubiera encantado, pero la diseñadora no quiere tener relación con el bebé. No quiere verse salpicada por ningún revuelo que le pueda comprometer en un futuro y Obregón tampoco ha seguido insistiendo. “Ella no ha intentado volver a ponerse en contacto con Carolina. Quizás la inesperada filtración del mensaje y sobre todo su repercusión en los medios la hayan hecho desistir de su deseo”.

Todavía hay esperanza

Cabe la posibilidad de que Carolina Monje esté esperando el momento adecuado, al igual que Alessandro Lequio. El colaborador ha reconocido que “ya llegará” su turno, pero ahora hay “mucho ruido” y no quiere que nadie le acose a preguntas. Naturalmente le ha costado mucho asumir lo que le pasó a su hijo y es un tema del que no quiere hablar en público. Quizá Monje también esté esperando a que pase la tormenta para poder reunirse tranquilamente con Ana Obregón.