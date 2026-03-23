La confesión de Rosa Benito sobre su dura infancia: «Fue una etapa con escaseces»

Antes de convertirse en un rostro habitual de la televisión, Rosa Benito creció en un hogar donde el trabajo y el sacrificio eran parte de la vida cotidiana. Sus padres desempeñaban oficios que exigían dedicación y largas jornadas laborales. Su madre trabajaba en el aeropuerto, mientras que su padre se dedicaba al oficio de fundidor, un empleo físicamente exigente que caracterizaba a buena parte de la clase trabajadora de la época.

En una entrevista concedida hace años a la revista Pronto, Rosa recordó con claridad aquella etapa. «Mi madre trabajaba en el aeropuerto y mi padre era fundidor. Mi infancia fue una etapa de mi vida muy feliz. Con escaseces, pero sin pasar hambre, porque mi madre tenía los suficientes reaños para que no nos faltara de nada», relató al rememorar aquellos años.

Sus palabras reflejan una realidad que muchas familias vivieron durante décadas: hogares con recursos limitados, pero en los que el esfuerzo diario de los padres permitía garantizar lo esencial. Rosa ha destacado siempre la determinación de su madre para mantener a la familia unida y para asegurar que ninguno de sus hijos careciera de lo necesario.

La ex colaboradora de Telecinco es la quinta de seis hermanos, una circunstancia que también influyó en su forma de entender la familia y la responsabilidad desde muy joven. En ese entorno numeroso aprendió a compartir tareas y a asumir compromisos que marcaron su carácter.

Geles, la hermana de Rosa Benito

Uno de los episodios que más recuerda Rosa Benito de aquellos años tiene que ver con su relación con su hermana menor, Geles. Entre ambas existe una diferencia de edad de nueve años, lo que hizo que Rosa asumiera desde muy pronto un papel casi maternal en su cuidado.

Según ha explicado en diferentes ocasiones, la cercanía con su hermana pequeña fue especialmente intensa durante la adolescencia. Mientras sus padres trabajaban, ella se convirtió en un apoyo fundamental en el día a día de la familia, una experiencia que reforzó su sentido de la responsabilidad.

Ese vínculo se ha mantenido con el paso del tiempo y forma parte de los recuerdos más personales que ha compartido sobre su juventud. Para Rosa, la familia siempre ha sido uno de los pilares centrales de su vida, una idea que aparece de forma recurrente cuando habla de su pasado.

Un momento muy importante

Aunque su vida parecía encaminada hacia una existencia discreta, un episodio inesperado alteró el rumbo de su juventud. Cuando tenía 16 años, varias amigas la animaron a presentarse a un certamen de belleza que se celebraba en Benidorm. La decisión, sin embargo, no fue sencilla.

Benito ha reconocido que en aquella época era una joven muy tímida, algo que contrasta con la imagen pública que ha proyectado posteriormente en televisión. Aun así, sus amigas insistieron hasta convencerla de participar en el concurso.

Según contó en la misma entrevista con la revista Pronto, acudió al certamen sin que sus padres lo supieran. «Tenía 16 años y fui sin que mis padres lo supieran. Siempre he sido bastante tímida, aunque no lo aparento, y mis amigas casi tuvieron que empujarme hasta Benidorm, que es donde se celebraba el certamen», explicó.

El resultado fue inesperado incluso para ella. Contra todo pronóstico, terminó ganando el concurso. La sorpresa continuó cuando regresó a casa con la corona y el título. «Cuando regresé a casa, lo hice con la corona y el título y mi madre no se lo creía. Me decía que me lo estaba inventando todo. Dudó de mis palabras hasta el día siguiente, que vio la foto en los periódicos», relató.

Aquel episodio se convirtió en una anécdota significativa dentro de su biografía, ya que supuso uno de los primeros momentos en los que su nombre apareció en los medios de comunicación.

El salto a la fama de Rosa Benito

Con el paso de los años, Rosa terminó desarrollando una carrera pública ligada al mundo del espectáculo y de la televisión. Durante un largo periodo trabajó como peluquera de Rocío Jurado, una etapa que la vinculó estrechamente al entorno de la artista y que marcó el inicio de su presencia mediática.

Posteriormente, su participación en ciertos programas consolidó su popularidad entre el público. Uno de los momentos más recordados de su trayectoria llegó cuando ganó Supervivientes en 2011, una experiencia que aumentó notablemente su notoriedad. Años más tarde también formó parte del elenco de MasterChef Celebrity, donde volvió a compartir detalles de su vida personal y de su historia familiar.

La vida personal de Benito también ha estado marcada por momentos difíciles. Durante muchos años estuvo casada con Amador Mohedano, hermano de Rocío Jurado. Sin embargo, el matrimonio llegó a su fin hace 13 años tras una relación larga y mediática.

Desde entonces, la relación entre ambos ha atravesado distintas etapas. En algunas entrevistas recientes, Mohedano ha señalado que su ex mujer prefería que él no hablara públicamente sobre ella, una decisión motivada en parte por la necesidad de preservar la tranquilidad familiar.

Ambos comparten hijos y nietos, lo que hace inevitable que coincidan en determinados encuentros familiares. Con el paso del tiempo, las declaraciones públicas han reflejado intentos de mantener una convivencia respetuosa pese a las diferencias. No obstante, la situación actual no es la más favorable y así ha quedado reflejado durante el paso de Rosa Benito por ¡De Viernes!.