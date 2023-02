La confesión más dura de Piqué: revela cómo su ruptura con Shakira le destrozó

Gerard Piqué acostumbra a mostrarse como un hombre fuerte, duro, y al que le resbalan las cosas que a priori podrían parecer importantes. Esta es la imagen que ha dado de forma pública con todo lo que ha pasado alrededor del culebrón de la ruptura con Shakira, tanto en los momentos álgidos en lo sentimental como a posteriori, cuando la cantante colombiana publicó su hit mundial junto con el productor argentino Bizarrap. Sin embargo, en una entrevista reciente, Piqué dejó un dato del que se puede sustraer que necesitó de un tiempo de luto y desconexión tras romperse la relación con la madre de sus hijos.

Toda esta confesión viene como parte de un hilo inesperado, que responde al motivo por el que el ex central del Fútbol Club Barcelona no vio entera la final del Mundial de Qatar 2022, como tampoco ningún partido de una cita que le pilló en pleno momento de bajón por su ruptura con Shakira y todo lo que derivó de un acuerdo de divorcio duro para ambos y del que él, personalmente, salió perjudicado en lo que a la custodia de sus hijos, los pequeños Milan y Sasha, se refiere.

Piqué colocó, en su charla con John Nellis, un motivo por encima de su tristeza por la ruptura con Shakira, que no era otro que su retirada del fútbol profesional, que a buen seguro también afectó a su cabeza después de más de una década al máximo nivel con el Fútbol Club Barcelona. Estos días y su decisión coincidió con un tramo duro a nivel sentimental, ya en su relación con Clara Chía Martí pero dictaminando el futuro de la custodia de sus hijos, en una dura lucha con Shakira.

Todo ello llevó a Gerard a abstraerse y marcharse unos días de vacaciones para desconectar y olvidarse del fútbol y de todo lo demás. Preguntado por Messi y una muestra de afecto y empatía tras la conquista del Mundial, Piqué se sinceraba. «Es loco, pero no vi ningún partido del Mundial, sólo la final y tampoco la vi entera. Necesitaba desconectar y así lo intenté, me fui de vacaciones por unos días», comentaba el dueño de Kosmos Global Holding. «Mis últimos meses fueron duros como profesional y tenía que desconectar del fútbol», se justificaba ante la cámara, escondiendo que el motivo de esos meses duros también podía ser por el plano personal, y no sólo por el profesional.

Piqué aun se acuerda de Shakira

En la misma charla con John Nellis, quien cuenta con casi medio millón de seguidores en la red social TikTok, Piqué también habló de sus contactos telefónicos y al ser preguntado por el más importante o relevante, dentro o fuera del fútbol de todos los números que tiene guardado, habló de Shakira. «Diré Shakira, que era mi pareja». «Si hablamos de seguidores en Instagram podría ser ella». Centrándose en el fútbol, curiosamente, Piqué no optó por Messi, al que sí considera el mejor futbolista del mundo, y sí por su gran rival, Cristiano Ronaldo. «Creo que es el que más seguidores tiene».