Clara Chía, el segundo plato para Gerard Piqué

La relación entre Gerard Piqué y Shakira Mebarak se encuentra totalmente rota y sólo se mantiene, ya con un acuerdo de divorcio de por medio, en lo que respecta a las obligaciones compartidas que tienen con sus hijos, Milan y Sasha, aún menores de edad. La que fue durante años una de las parejas más mediáticas no ha perdido el foco, más bien lo ha ganado, pero sí el amor que les caracterizaba y que les llevó a querer estar unidos hasta después de saber que su unión estaba rota. Sí, Piqué y Shakira intentaron volver cuando ya habían roto y cuando Clara Chía Martí ya existía en la vida del entonces jugador profesional del Fútbol Club Barcelona.

Después de la ruptura, primero privada y semanas más tarde oficializada ante los medios de comunicación y la opinión pública –se dice que por norma de Clara Chía–, Piqué y Shakira han tomado caminos opuestos, pero fueron los de la cantante colombiana los que hicieron saltar la liebre y dejar pistas sobre lo que podía estar sucediendo o, más bien, haber sucedido entre los protagonistas una vez la relación ya estaba rota.

Así lo dejaba caer, con sutileza entre tanto palo, Shakira dentro de su temazo en colaboración con Bizarrap, en las BZRP Music Sessions #53. «Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques», se marcaba, ni corta ni perezosa, en una estrofa la artista nacida en Barranquilla. Esta frase pasó en un principio desapercibida entre Casios, Twingos y doses de 22, pero finalmente ha tomado forma, dando pie a una historia que cada vez es menos rumor y podría ser más realidad, al menos en torno a todo lo que rodea las redes sociales y a una información que ve ahora la luz.

Han sido las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa, especialistas en este tipo de informaciones y en su podcast Mamarazzis, las que han desvelado lo que habría sucedido en el mes de abril de 2022, hace algo menos de un año, entre Piqué y Shakira, un hecho que por descarte y clara-mente, habría afectado a la tercera pata –última, pero no menos importante– de este culebrón, la joven amante y ahora novia Clara Chía Martí.

Supuestamente y según se informa, la pareja ya estaría rota desde meses atrás, fruto de las múltiples crisis que derivaban en discusiones constantes entre Piqué y Shakira. Entonces, el jugador del Barcelona habría tomado la decisión de abandonar el domicilio familiar, mientras Shakira quería que todo se solucionara lo mejor y lo antes posible. Sin embargo, Clara Chía Martí ya había aparecido para entonces en el domicilio nuevo de Gerard, rompiendo lo que quedaba de la relación entre Piqué y Shakira. O no.

Segunda oportunidad de Piqué y Shakira

Y es que en abril se habrían dado una segunda oportunidad. «Lo intentaron, pero no funcionó. La suya fue, y es, una relación muy pasional, para lo bueno y para lo malo. Él volvió, de nuevo, a su piso de la calle Muntaner y disfrutaba de su vida de soltero. Shakira, en ese momento, desconocía por completo la relación que su ex ya mantenía con Clara Chía y no fue hasta el mes de agosto cuando le puso nombre y cara a su sustituta», explican en El Periódico, dando forma a una historia que podría haber acabado con el culebrón de lo que va de año por otros derroteros muy diferentes a los actuales.