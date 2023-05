Un bombero ruega no hacer esto nunca al echar gasolina: no te imaginas lo peligroso que es

Un bombero se ha vuelto viral en las redes sociales al explicar qué no debes hacer cuando vayas a echar gasolina. Una de las actividades que hacemos con más frecuencia y que quizás no prestemos atención a la forma de hacerlo, es echar gasolina con varios elementos en la mano. Uno de los que resulta más peligroso con ciertos matices, es el teléfono móvil, debemos prestar atención a este elemento al poner gasolina. Podría causar un gran incendio o un incidente mayor, en un pequeño descuido que puede ser fatal.

No te imaginas lo peligroso que es hacer esto al echar gasolina según un bombero

Echar gasolina es algo que debemos hacer sin llevar un dispositivo que se ha convertido en imprescindible. Especialmente si se trata de un determinado tipo de teléfono móvil. Los actuales modelos no tienen casi ningún riesgo, pero los más viejos, ponen en riesgo nuestra propia integridad física.

Antes de asustarnos debemos tener en cuenta la seria advertencia que ha dado este bombero en sus redes sociales. Este especialista en incendios explica que: “los combustibles líquidos liberas gases muy inflamables y todos sabemos que haría falta una pequeña fuente de ignición para que esto se incendiara”.

Esto podría suceder con un teléfono que tuviera botones, un elemento que podría provocar más de un problema a aquel que pone gasolina con él. Tal como el bombero dice: “Y dónde se produce esa chispa? Si recordamos los teléfonos analógicos, esta chispa se produce en los botones físicos, que al no ser estancos podían ser suficiente para que provocara un incendio en un ambiente muy inflamable”

Los teléfonos actuales no tienen botones, al menos en su gran mayoría con lo que este riesgo se minimiza. Si somos fans del Nokia de los de toda la vida, eso quiere decir que deberemos tener cuidado a la hora de poner gasolina con el teléfono en la mano para evitar más de un susto.

No es que pueda pasar si usamos un teléfono con botones cerca, de hecho, hay una mínima posibilidad. Aunque no sería lo habitual, el porcentaje de que estos pasará sería extremadamente bajo. A la larga debemos tener en cuenta que cualquier clic o pequeña fuente de ignición, podría provocar un incendio. Es mejor centrarnos en poner gasolina y no en otros elementos que pueden afectarnos.