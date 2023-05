La boda de Tamara Falcó peligra: podría suspenderse tras otro varapalo

Tamara Falcó parece que está gafada, después de quedarse sin vestido, podría quedarse también sin banquete. Las malas noticias no dejan de llegar a una Marquesa de Griñón que decidió perdonar al hombre que la había engañado, Íñigo Onieva. El amor lo puede todo y ambos decidieron volver a estar juntos y casarse, tal como habían planeado. El reto de organizar una boda no es nada fácil y menos cuando hay 400 invitados el evento del año. La hija de Isabel Preysler ya se ha encontrado con más de un problema que podría ir en aumento.

Tamara Falcó ve peligrar su boda podría suspenderse por este nuevo varapalo

El vestido de Tamara Falcó no será de Sophie et Voilà. La marquesa ha tenido una serie de problemas con el diseño que la ha llevado a acabar cambiando de diseñadores. Las exigencias de esta experta en moda no deben ser sencillas, el hecho de elegir un diseño y otro ha generado polémica.

Un comunicado de Sophie et Voilà no dejaba lugar a dudas: “’Nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño». Ante este ‘no’ rotundo a seguir trabajando con Tamara, la marquesa ya está buscando otras opciones a contrarreloj, faltan solo unas semanas para la boda.

Pero este no es el único problema con la organización de una boda que ha empezado con algunos gafes. Con un esquince y sin vestido parece que Tamara está en un momento complicado de la organización. Pero podría haber provocado que los novios se quedarán sin banquete, la reacción en cadena estaría a la vuelta de la esquina.

El cocinero que prepara el menú de los novios es primo de una diseñadora de Sophie et Voilà. El negocio es el negocio y la familia también, con lo cual, a pesar de que todo sigue adelante, el fin del vestido, podría provocar que se replanteen los platós de una comida que esta ganadora de Masterchef seguro que también supervisará con los mismos ojos que el vestido.

Eneko Atxa es uno de los mejores cocineros de nuestro país, con lo cual, no es de extrañar que haya sido el elegido por los novios. Tamara e Íñigo apostaron por un genio creativo que no decepcionada. De momento tocará esperar para ver qué es lo que sucede con la que seguro será la boda del año.