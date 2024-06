Belén Esteban muy dura, le deja las cosas claras a Alejandra Rubio: «Te voy a decir una cosa»

El nuevo conflicto de la familia Campos ha llegado a Belén Esteban. La famosa ex de Jesulín de Ubrique ha vuelto a ser protagonista de una polémica que ha paralizado el programa ‘Ni que fuéramos’. No ha podido contenerse y ha respondido con contundencia a las declaraciones de Alejandra Rubio en una reciente entrevista con Pilar Vidal. Las palabras de Alejandra, hija de Terelu Campos, han desatado una reacción sin precedentes por parte de Belén, quien no ha dudado en expresar su desacuerdo de forma clara y directa. Estaba intentando contenerse por respeto a Terelu, pues en el pasado fueron amigas y no quería tener problemas con ella, pero ya no aguanta más.

El conflicto comenzó cuando Alejandra Rubio criticó abiertamente a los colaboradores de Canal Quickie, del cual Belén forma parte, sugiriendo que no se ocupaban de sus responsabilidades. «A ver, Alejandra, yo sé que el Canal Quickie no te gusta nada. Pero te voy a decir una cosa: no vayas diciendo que nos ocupemos, los que trabajamos aquí, de lo que nos tenemos que ocupar. Yo te aseguro que yo me ocupo de lo que me tengo que ocupar y no puedo tener mayor orgullo», comenzó diciendo Belén Esteban con un tono visiblemente enfadado. Recordemos que los tertulianos de ‘Sálvame’ se mudaron a YouTube después de la cancelación del programa porque fueron vetados en Mediaset, siempre siguiendo la versión que han relatado hasta la fecha.

Belén continuó defendiendo a sus compañeros, mencionándolos uno por uno: «Kiko se ocupa de lo que se tiene que ocupar, María se ocupa de lo que se tiene que ocupar, Marta de su vida y Víctor de sus perros. Entonces, te pido por favor que también nos des la libertad de pensar y decir lo que sepamos porque todo lo que se ha dicho en el Canal Quickie, hasta tu trabajo en ‘¡De viernes!’, ha pasado». Esta defensa férrea de su equipo dejó claro que no estaba dispuesta a permitir que nadie cuestionara su profesionalidad ni la de su equipo.

María Patiño se une al ataque de Belén Esteban

Durante este encendido discurso, María Patiño no pudo evitar mostrar su incomodidad y expresó su preocupación: «¿Está dando a entender que no nos ocupamos de nuestros hijos?». A lo que Belén respondió rápidamente, reafirmando su postura y aclarando que todos en el equipo se ocupan de sus vidas y familias de manera adecuada. «Nosotros nos ocupamos de lo que nos tenemos que ocupar. Me ocupo de mi vida y de mi familia y sé que los que hay aquí lo hacen», continuó Belén, haciendo hincapié en la responsabilidad y dedicación de cada miembro de ‘Ni que fuéramos’.

Además, Belén Esteban quiso dejar claro que sus palabras no eran un ataque personal contra Terelu Campos, madre de Alejandra, a quien considera una madre ejemplar. «No quiero decir con esto lo que tú dices, porque sé que tu madre se ha ocupado de ti mucho y muy bien. Y tampoco es fácil cuando una niña de 18 años quiere independizarse, no tengo que defender a Terelu, pero, por cierto, que llevo esperando cinco días para que me llames. No te voy a molestar más», finalizó Belén su mensaje a Alejandra, cerrando su intervención con un tono de desaprobación.

Belén Esteban ya no aguanta más tiempo en silencio

Belén Esteban, conocida por no tener pelos en la lengua, no solo dejó claro su descontento con Alejandra Rubio, también criticó la actitud de la joven, considerándola altiva y despectiva. Esta misma actitud, según Esteban, es compartida por la tía de Alejandra, Carmen Borrego. Para Belén, ambas están equivocadas en su enfoque y parecen estar motivadas únicamente por el deseo de trabajar en Telecinco. Cabe recordar que Terelu Campos fue vetada de la cadena tras la cancelación de ‘Sálvame’, aunque recientemente ha logrado regresar a la televisión.

Este cruce de declaraciones entre Belén Esteban y Alejandra Rubio ha captado la atención del público, quienes están acostumbrados a las polémicas en el mundo de la televisión, pero no a este nivel de franqueza. La ‘princesa del pueblo’ está cansada de guardar silencio y quiere dejar las cosas claras antes de que sea demasiado tarde.

La respuesta de Alejandra Rubio a las palabras de Belén Esteban todavía está por verse, pero es evidente que no hará frente a estas declaraciones desde Telecinco. En la cadena se ha dejado de hablar de la de Paracuellos, a pesar de que en el pasado hizo grandes datos de audiencia. Los tiempos han cambiado y la línea editorial de Mediadet ya no es la misma, una decisión completamente lícita que los colaboradores de ‘Ni que fuéramos’ siguen sin comprender.