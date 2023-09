Belén Esteban al borde de la ruina: su negocio de gazpachos y patatas fritas cae en picado

La desaparición de ‘Sálvame’ situó a sus colaboradores en el centro de la noticia. Belén Esteban aseguró que ella no iba a tener ningún problema porque era propietaria de un negocio rentable. Recordemos que es la fundadora de Sabores de la Esteban y supuestamente esta empresa funcionaba a la perfección.

Sin embargo, recientemente ha salido un informe que asegura lo contrario. El fabricante que trabaja con Belén calculaba que durante este verano la facturación se disparase un 67%, pero ha sucedido todo lo contrario. El objetivo era seguir creciendo, pero la desaparición de la tertuliana de Telecinco no le ha venido bien.

Belén Esteban insiste en que todavía sigue trabajando para la productora La Fábrica de la Tele. Es una de las ocho elegidas para protagonizar el nuevo ‘Sálvame’ que emitirá Netflix, pero en Telecinco ya no tiene cabida. No obstante, no le guarda ningún rencor a la cadena y asegura que su deseo es que recupere la audiencia que ha perdido. Mientras le llega una nueva oferta para colaborar en televisión ha decidido centrarse en otros proyectos profesionales.

Los datos negativos de Sabores de la Esteban

Belén Esteban y sus compañeros de Sabores de la Estaban habían trazado una estrategia para ampliar su oferta de productos. El reto era triunfar durante este verano y no lo han conseguido. Pero lo más grave de todo es que los resultados negativos se extienden a todo el año. Durante el último ejercicio fiscal, la empresa ha generado 152.000 euros menos. ¿Tiene algo que ver que Belén ya no esté en televisión? Lo cierto es que antes contaba con una plataforma muy importante para dar visibilidad a su negocio. Tanto fue así que le llamaron la atención y le prohibieron hablar de sus patatas y gazpachos porque lo podían considerar publicad en cubierta.

El diario ‘La Razón’ asegura que los 212.867,08 euros en activos líquidos de que la empresa tenía en 2022 se han quedado en 16.040,14 euros. Eso sin contar que el valor real de los activos ha descendido un 92%. En resumen, el negocio de Belén Esteban no es tan brillante como todo el mundo piensa. Sin embargo, la colaboradora no está preocupada porque tiene otros proyectos en mente, a pesar de que quiere distanciarse temporalmente de la televisión para hacer un pequeño descanso.

Belén Esteban no ha cumplido su sueño

En una de las presentaciones de su nueva línea de productos de alimentación, Belén Esteban reconoció que su objetivo era fundar una empresa rentable para que su familia la heredase en un futuro. Incluso llegó a decir que su hija Andrea Janeiro estaba dispuesta a quedarse con el negocio, pero la joven puso una condición.

Andreíta, que nunca ha querido aprovecharse de sus apellidos, pretendía cambiarle el nombre a la empresa para llevar una actividad más discreta. Sin embargo, su madre le dijo que si quería tomar las riendas de Sabores de la Estaban dentro de unos años, tenía que conservar la esencia original.

«No quiero dejar la tele»

Belén Esteban aseguró que estaba invirtiendo mucho tiempo en su empresa. «Son muchos meses de trabajo», dijo antes de iniciar el proyecto. Dejó claro que su intención no era desaparecer de los medios de comunicación, pero sí ir distanciándose poco a poco. La estrategia es buena porque ‘Sálvame’ ha terminado desapareciendo. El problema es que no contaba con que el público le diera la espalda durante su aventura empresarial