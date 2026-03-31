Los meteorólogos advierten: Marruecos planea una siembra de nubes que puede afectar a España

Marruecos planea una siempre de nubes que puede afectar a España, es el momento de empezar a prepararnos para un fenómeno nunca visto. El país vecino atraviesa una importante sequía, a unos pocos kilómetros de nuestra casa se plantean una solución extrema para que el agua empiece a caer del cielo. Las consecuencias de este hecho pueden cambiarlo todo, en esencia estamos ante un problema que nos afecta a todos y que se quiere resolver de forma excepcional, en cuestión de días.

Los meteorólogos han lanzado una seria advertencia, ante las consecuencias de este hecho que realmente puede acabar siendo el que nos afecte de lleno. Especialmente cuando estamos ante un cambio de rumbo que puede acabar siendo el que llegue en cuestión de días. Un debate está abierto, el de controlar el tiempo con los medios de que el ser humano dispone. Algo que nos había hecho hasta hace unos años, el dilema de este tipo de sucesos es lo que implican generar unas lluvias que pueden ser las que marquen una diferencia importante en todos los sentidos. Tocará estar pendiente de una situación poco común.

Marruecos planea una siembra de nubes que puede afectar a España

España se enfrenta a un nuevo desafío climático que ha acabado convirtiéndose en una especie de novedad importante que nos afectará de lleno. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que supone un hecho inusual que se relaciona con la crisis climática a la que nos enfrentamos.

La ausencia de lluvias y de agua es un problema para la agricultura que cada vez es más necesaria. Dependemos de estos agricultores que en España producen la mejor materia prima posible y que miran al cielo cada vez que nos enfrentamos a estos problemas que el país vecino quiere resolver de una forma radical.

Sin duda alguna, estamos ante un elemento que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante. Tocará estar pendiente de una situación que inevitablemente puede afectarnos. Especialmente cuando estamos ante unas cifras que son importantes.

España y en especial los expertos en el tiempo, miran con lupa lo que podría pasar con esta siembra de nubes que ya hemos visto cómo funciona en otras partes del mundo. Esta es la dura advertencia que lanzan los meteorólogos en estos días que tenemos por delante.

Los meteorólogos lanzan una importante advertencia

Los expertos en el tiempo del canal de El Tiempo nos advierten de lo que está a punto de pasar. Son tiempos complicados para los que debemos prepararnos, con este proyecto que ha iniciado Marruecos, podemos vernos afectados por lo que llega a una velocidad sorprendente.

Tal y como dicen los meteorólogos de esta web: «Ante la grave situación y falta de recursos, desde hace décadas Marruecos tiene en marcha diversos planes de gestión del agua. Entre ellos se incluye la siembra de nubes, un programa que, aunque no es novedoso, Marruecos pretende potenciar para incrementar las precipitaciones. En concreto, el gobierno de Marruecos está destinando desde 2023 cerca de 10 millones de euros para incentivar la siembra de nubes con el objetivo de generar lluvia de manera artificial y paliar de alguna manera la sequía estructural que afecta al estado».

Las consecuencias de este hecho pueden ser graves para España según los expertos de El Tiempo: «La puesta en marcha de estos proyectos ha generado recelo en la región, especialmente en áreas cercanas como el sur de España y, de manera destacada, en Ceuta y Melilla. Alterar el clima y la meteorología de manera artificial puede tener consecuencias impredecibles para toda la región. Por un lado, las lluvias abundantes en lugares donde la geografía y el entorno no están habituados a la lluvia pueden generar inundaciones y escorrentía, deteriorando y aumentando la erosión del suelo. Además, la siembra de nubes puede alterar la humedad relativa de la atmósfera. Esta situación podría derivar en sequías en zonas inesperadas o intensas lluvias, debido a que las consecuencias de la geoingeniería climática son actualmente impredecibles. De hecho, la alteración del clima puede provocar un incremento de los fenómenos meteorológicos extremos, como tormentas, rayos, granizadas y hasta tornados, según apuntan algunos expertos. Por último, debe considerarse el posible conflicto geopolítico que podría surgir entre los estados afectados, como España y Marruecos, debido a la alteración de las condiciones ambientales por la decisión de un solo país».

Lo que conseguirá Marruecos con estas nubes: «Como parte del plan nacional para combatir la escasez de agua, Marruecos está desarrollando un total de 20 proyectos de siembra de nubes. El objetivo es aumentar las precipitaciones en áreas concretas del país hasta en un 15%». Un porcentaje que puede cambiarlo todo y que se convertirá en un problema mayor.