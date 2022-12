Así es el síndrome que siempre se ha dicho que sufre Anne Igartiburu

Anne Igartiburu ha sido fuente de una serie de habladurías y de rumores que la han asociado a un síndrome extraño, pero más frecuente de lo que parece. El llamado síndrome de Morris es la supuesta malformación que sufre Anne. La presentadora despejó cualquier duda de que estaba perfectamente cuando dio a luz a su primer hijo, Nicolás nació en 2016 y dejó muy claro que todo lo que se decía sobre Igartiburu eran rumores. Este el síndrome que siempre se ha dicho que sufre la presentadora.

Anne Igartiburu decían los rumores que sufrían el síndrome de Morris

El síndrome de Morris es la extraña mutación genética que decían que sufría la presentadora, es también conocido como pseudohermafroditismo. Detrás de una apariencia femenina se esconden unos órganos reproductores masculinos. La altura y el porte de esta mujer o un rumor malintencionado, fueron el origen de esta especulación que ha resultada falsa.

Este tipo de errores genéticos se producen ante una alteración en la producción de hormonas, aunque genéticamente son hombres, no pueden producir la hormona masculino. Eso hace que exteriormente sean mujeres, pero sin órganos femeninos. No tienen ni útero, ni ovarios, algo que no se suele descubrir hasta la pubertad.

La ausencia de la menstruación es la señal de alerta de que algo está pasando, es en ese momento cuando ante una apariencia totalmente femenina se descubre que se trata de un hombre en realidad. Son personas resistentes a los andrógenos con un exterior totalmente femenino. No es un tipo de hermafroditismo en estado puro, sino una especie de pseudo, al tener genéticamente un código masculino, pero no poder ser vinculado como tal.

Es una mutación espontánea que también se puede heredar de la madre. No afecta a la salud de las personas, pueden tener una vida plena, aunque son mujeres estériles exteriormente. Las dos adopciones de Anne la señalaron a ella como culpable de que en su primer matrimonio no tuvieran hijos biológicos. Algo que sucedería en el segundo matrimonio de la presentadora con la llegada de Nicolás.

La realidad es que este rumor era totalmente falso, ya que fue Anne la que trajo al mundo a su pequeño. La adopción es una forma de crear una familia más allá de la biología, toda pareja o persona puede elegir cómo tener hijos, a no ser que haya alguna enfermedad o dificultad que condicione una de las dos posibilidades.