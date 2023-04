Así es Pepón Nieto fuera de las cámaras: su impresionante cambio físico, sus parejas, hijos…

La vida de Pepón Nieto tiene dos facetas: la pública y la privada. El artista lleva muchos años deleitando a los espectadores con sus sentido del humor, pero fuera de cámaras es un gran desconocido. Ha hecho grandes esfuerzos para proteger su intimidad. Lo ha conseguido. Es cierto que se han filtrado muchos datos, como por ejemplo quién es su novio. Pero todo lo que tiene que ver con él se trata con el máximo respeto porque se lo ha ganado. Siempre ha sido amable con todos los medios, a pesar de que no se siente cómodo estando expuesto en ciertas situaciones.

Lo primero que debemos hacer antes de profundizar en esta noticia es dejar claro cuál es el verdadero nombre de Pepón. Se llama José Antonio Nieto Sánchez y tiene 56 años. El apodo le viene por su aspecto físico. Una vez contó que cuando era más joven cogió algún kilo de más y sus amigos le empezaron a llamar Pepón en tono cariñoso. La broma continuó en el tiempo y hoy todo el mundo le conoce así, pero ya no es ese niño gordito y discreto. Ahora es toda una estrella que sirve de referente para los amantes del mundo de la interpretación.

El gran cambio físico

Pepón nació en Estepona, una localidad malagueña bastante turística. En Málaga, como hemos contado en líneas anteriores, tenía algunos kilos de más, pero para él no era un problema. De hecho nunca lo ha sido. Es cierto que ha experimentado un gran cambio con el paso de los años. Solamente tenemos que tirar de videoteca para apreciar su evolución física. Ahora hace más deporte, quizá porque su novio es deportista o quizá porque haya descubierto que se le da bien. Lo único que está claro es que siempre se ha sentido orgulloso de su aspecto.

Durante una famosa entrega de premios, hace muchos años, un reportero le hizo un comentario desafortunado. “¿No estás un poquito cansado de que pongan a las guapas con el gracioso?”, le preguntó sin imaginar cuál iba a ser la respuesta del actor. “Lo que estoy es un poco hasta los huevos de este tipo de comentarios, pero, vamos, que como cualquier persona”, contestó. Sucedió en una gala de los Goya y este episodio ocupó titulares en todos los medios.

Tiene un novio deportista

El actor está enamorado de un deportista que tiene 20 años menos que él. Se llama Álvaro y no se conocen demasiados datos al respecto. Pepón es muy reservado y no quiere exponer a su novio. Todavía no tiene hijos. Lleva un tiempo con Álvaro, pero él es más joven y quizá todavía no esté preparado. O quizá sea Pepón el que no quiere ser padre. De este tema no ha hablado abiertamente porque lo considera muy privado.

Su lado más solidario

Pepón Nieto ha aprovechado su popularidad para luchar por los derechos del colectivo LGTBI y ha llegado hasta el final. Nunca había hablado de su orientación sexual y participó en una sesión de fotos para un calendario benéfico. Estaban recaudando fondos para las personas que padecen VIH, hombres y mujeres. En ese momento dijo que era homosexual y comenzó una faceta activista que cada vez tiene más repercusión. Su espíritu solidario es una de sus huellas de identidad.