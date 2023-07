Así ha cambiado Froilán a sus 25 años: su nueva vida

La vida de Froilán ha cambiado mucho en los últimos meses. Todo hace pensar que la decisión que tomó su madre fue muy acertada. La infanta Elena le convenció para que saliera de España y pasara una temporada al lado de don Juan Carlos. Ha conseguido dejar atrás los escándalos que protagonizó en el pasado y ahora tiene una vida completamente distinta. Fuentes cercanas aseguran que está centrado en su trabajo, un empleo al que ha accedido gracias a la influencia del rey emérito.

Frolián mantiene una relación estupenda con Juan Carlos I, por eso su madre quiso que se mudase con él. La infanta le visita con frecuencia, por eso sabe la verdad. Hace unas semanas dio unas declaraciones para desmentir que su hijo tuviera privilegios en Abu Dabi por estar vinculado a la Familia Real española. Elena de Borbón aseguró que Froilán está pagando su casa de Emiraros Árabes.

Las declaraciones de la infanta Elena

La infanta Elena habló con un grupo de periodistas para confirmar que su hijo había cambiado mucho. Es más, según su criterio, se han contado cosas que no se ajustan a la verdad y que no han hecho más que alimentar la tensión. Piensa que Froilán ha sido víctima de unas campañas de desprestigio que habrían ensuciado la imagen de cualquiera. Eso sí, no puede negar que el nombre del joven ha estado relacionado con revuelos muy delicados.

La exmujer de Jaime de Marichalar se niega a hablar del polémico pasado de Froilán, pero sí insiste en que tiene buen fondo. “Hay muchas cosas que se dicen que no son verdad. Es un chico con un corazón de oro”, dijo exactamente. Algunas informaciones le han molestado mucho, como por ejemplo cuando escucha decir que don Juan Carlos paga la casa de su nieto. Promete que el joven ha cambiado tanto que ahora es responsable y gestiona su salario como considera oportuno, incluyendo los pagos del alquiler de una vivienda.

El gran cambio de Froilán

Froilán se marchó a Emiratos Árabes porque en España se hablaba demasiado de él y esto es algo que no ha conseguido cambiar. Es nieto del rey emérito y sobrino del rey de España, hijo de la infanta Elena y hermano de Victoria Federica. Es decir, pertenece a una familia con mucho poder mediático y no puede evitar que cualquiera de sus pasos se conviertan en noticia. Eso sí, en los últimos meses se está hablando de él en otros términos. Parece haber aprendido la lección.

El nuevo reto de Froilán

El hijo de la infanta Elena, según han explicado en ‘El Programa de AR’, ha conseguido trabajo en Abu Dabi gracias a los contactos de don Juan Carlos. Pero después ha demostrado que está preparado para el puesto y se siente tan cómodo que quiere seguir avanzando dentro de la empresa. En un primer momento se dijo que había renunciado a sus vacaciones, pero después sabemos que sí se ha tomado un pequeño descanso en verano. Habrá que esperar para ver qué tipo de noticias se publican durante la época estival.