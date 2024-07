Alerta con la última predicción de Jorge Rey: «El viernes de madrugada…»

La última predicción de Jorge Rey pone los pelos de punta, lo peor de esta ola de calor está aún por llegar. El aumento de las temperaturas ha sido una realidad en estas últimas horas, hemos pasado de unas semanas en las que el verano parecía que no llegaba a lo peor de esta estación. Este verano está siendo muy atípico, tal y como planteaba un Jorge Rey que nos explica al pie de la letra qué es lo que pasará durante estos próximos días, gracias a su método infalible.

Las cabañuelas nos dieron una previsión del tiempo que fue más allá de lo que nos imaginaríamos, con unas cifras que se han convertido en espectaculares. Desde hace unas semanas que no tenemos que hacer nada más que mirar al cielo y esperar lo que llega, una situación que se convertirá en la gran ola del verano que nos sumergirá de lleno en unas temperaturas que no son nada buenas. No podríamos esperar nada más que este importante cambio que tenemos por delante. Un cambio que puede marcar de lleno estos días de descanso que todos tenemos por delante. La previsión de Jorge Rey no deja lugar a dudas.

La última predicción de Jorge Rey pone en alerta a medio país

Los métodos tradicionales de este adolescente que en su día predijo la llegada de Filomena se adelantan al resto. Empezamos a ver llegar una serie de procesos que son fundamentales y que nos están afectando de lleno. Estamos ante una nueva realidad que puede ser la que nos marque.

Sin duda alguna el calor será el gran protagonista. No hay verano sin este termómetro disparándose, por lo que un experto como Jorge Rey sabe bien cuándo llega. Ha sido capaz de decir él solo que la segunda quincena de julio sería el momento en el que las temperaturas empezarían a aumentar de forma significativa. Estamos, pues ante una serie de cambios que son los que podemos encontrar en este momento.

Este viernes viviremos lo peor de una ola de calor que se extenderá durante los próximos días y acabará convirtiéndose en un problema que puede acabar siendo un elemento de lo más preocupante. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en un fin de semana en el que puede pasar de todo y más, Jorge Rey advierte que ahora sí llega un calor que puede ser preocupante.

La ola de calor se intensificará

El país está inmerso en plena ola de calor que puede acabar siendo un problema en todos los sentidos. Estamos ante un importante cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos afecte de lleno, con unas cifras que son especialmente complicadas y que pueden hacernos replantear determinados planes al aire libre.

Siguiendo con la misma predicción: «Se espera que persista una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados, y con algunos intervalos de nubes medias y altas en el tercio este peninsular y ambos archipiélagos. Asimismo, se prevén intervalos de nubes bajas en Galicia, área cantábrica, alto Ebro y Estrecho, con probabilidad de bancos de niebla matinales, tendiendo a poco nuboso en el Cantábrico oriental. Igualmente, nubosidad baja en Alborán, donde se prevé que vaya a más, con probables brumas y nieblas costeras. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en el tercio oriental, Cantábrica y este sistema Central, con probabilidad de chubascos dispersos en la Cantábrica occidental y, acompañados de tormentas, en el Pirineo, sierras del sudeste e Ibérica oriental, donde no se descarta que pudieses ser localmente fuertes e ir con granizo. Tampoco se descarta alguna tormenta seca dispersa, con posibles rachas muy fuertes, en otras zonas del tercio oriental. Se prevé la presencia de calima en la mitad sudeste peninsular, Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias orientales. Las temperaturas seguirán en aumento casi generalizado, de forma más marcada en el arco mediterráneo e interior de Canarias. Superarán los 36 grados en la meseta Norte, Baleares y zonas del sur de Canarias, los 38-40 en interiores de la mitad sur y nordeste peninsular, e incluso los 42-44 grados en zonas del Guadalquivir. Las mínimas alcanzarán los 20-22 grados en la meseta Sur, Andalucía, medio-bajo Ebro y Mediterráneo, incluso los 24-26 en el área mediterránea oriental, zonas del interior sur y en puntos de Canarias».

Los avisos de la AEMET alertan de que se puede llegar a los 44º en algunos puntos del país, siendo todo un récord esta temporada. Cuando parecía que el calor no terminaba de llegar, se ha convertido en una realidad que nos ha acabado golpeando de lleno en estas jornadas. Tocará estar preparado para lo que tenemos por delante en unas jornadas que pueden convertir a España en un auténtico horno ibérico.