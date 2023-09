Previsión del tiempo La AEMET lanza un preocupante aviso: las lluvias no nos darán tregua en todo septiembre

Las lluvias no van a dar tregua en todo el mes de septiembre, la AEMET ha lanzado un preocupante avisto a toda la población

Las lluvias no van a dar tregua en todo el mes de septiembre, la AEMET ha lanzado un preocupante avisto a toda la población. El otoño 2022 fue uno de los más secos desde que se tienen registros, algo que parece que no sucederá este 2023, con algunos cambios que empezaremos a percibir desde hoy mismo. Tal y como nos indica la AEMET, hay muchas posibilidades de que las lluvias no nos den ninguna tregua en todo el mes de septiembre. Tocará preparar el paraguas y el abrigo para un otoño que llegará antes de lo esperado.

La próxima semana será más lluviosa de lo normal en amplias zonas de la Península, especialmente en la mitad norte e interior oriental. En cuanto a las temperaturas, serán propias de la época o algo frescas en el interior peninsular y más cálidas de lo normal en el resto del país pic.twitter.com/F0b6EYi2Dh — AEMET (@AEMET_Esp) September 8, 2023

La AEMET ha lanzado una alerta de lo más preocupante ante unos mapas del tiempo que no dejan lugar a dudas. Nos espera un cambio de tiempo respecto a lo que hemos vivido durante estos últimos años que pone los pelos de punta. Después de un 2022 en el que las lluvias brillaron por su ausencia, este 2023 apunta maneras.

En sus redes sociales no deja lugar a dudas: “La próxima semana será más lluviosa de lo normal en amplias zonas de la Península, especialmente en la mitad norte e interior oriental. En cuanto a las temperaturas, serán propias de la época o algo frescas en el interior peninsular y más cálidas de lo normal en el resto del país”.

El norte recupera unas lluvias que especialmente en Cataluña son imprescindibles ante un aviso por sequía desde el pasado año, cuando el agua fue casi un bien de lujo. Parece que este otoño todo se normalizará y no solo esta semana que empieza puede ser más lluviosa de lo esperado, sino que también lo será la que viene, completando de esta manera un mes de septiembre con mucha agua.

Tal y como sigue explicando la AEMET en sus redes sociales: “La semana del 18 al 24 de septiembre, con los modelos de predicción actuales en la mano, será más lluviosa de lo normal en el noroeste de la Península, Cantábrico y Pirineos. Ambiente más frío de lo normal en puntos del interior y cálido en el área mediterránea y los archipiélagos”.

Si está previsión se cumple tocará no despegarse del paraguas y no dejarse el chubasquero o el abrigo en casa. A la lluvia la acompañara una significativa bajada de las temperaturas durante estos días.