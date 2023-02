El accidente que cambió todo en la vida de Nina de Operación Triunfo

Anna María Agustí Flores, más conocida como Nina, es uno de los rostros más importantes de Operación Triunfo. El público le recuerda con mucho cariño porque dirigió la Academia desde 2001 hasta 2004. Cosechó grandes éxitos al lado de los concursantes y todos los que coincidieron con ella guardan un recuerdo maravilloso. Los espectadores tampoco olvidan que representó a España en Eurovisión en 1989 con la canción Nacida para amar.

La carrera de Nina era imparable y todo iba bien hasta que tuvo un accidente que le marcó para siempre. Ella misma ha desvelado las consecuencias del mismo: su voz le cambió y empezó a sentirse insegura. Eso no quiere decir nada, sigue teniendo el mismo talento, por eso es una de las artistas más importantes de España. Tanto es así que ejerce de jurado en el Benidorm Fest, el concurso que organiza TVE para elegir al representante de España en Eurovisión.

Nina habló del accidente que cambió su vida

Nina explicó en una de sus entrevistas que tuvo un problema que le llevó directamente al quirófano. Nunca hubiera pensado sufrir unas consecuencias tan serias, pero lo cierto es que tuvo que enfrentarse al problema de un momento a otro. Fue un suceso repentino y no estaba preparada, pero tomó las riendas de la situación y supo solucionar sus cuentas pendientes. Ella misma lo explicó para que el público no especulase sin sentido.

“A los 44 años una intervención quirúrgica me ocasionó la menopausia anticipada y con ello un envejecimiento prematuro que noté en la piel, el pelo y sobre todo en la voz. He aprendido a vivir con la sensación de perder la voz. Con el tiempo me he dado cuenta que no la pierdo sino que envejece como el resto del cuerpo y debo cuidarla”, explicó la artista. Sus fans se quedaron realmente sorprendidos porque nadie sabía cuál era su problema exacto.

El nuevo trabajo de Nina

Los fans de OT no le han perdido la pista a Nina. Después de trabajar de directora de la Academia protagonizó proyectos muy relevantes. Pero lo que le hace verdaderamente feliz es ayudar a otros artistas. Por eso trabaja de coach vocal. Se dedica a cuidar la voz de otros cantantes y a darles consejos para que puedan sacar un mayor rendimiento de la misma. La catalana puede presumir de tener a sus espaldas una carrera muy dilatada, por eso tantos compañeros confían en su criterio.

Los problemas de salud que tuvo han quedado en el pasado. Ha sabido dar carpetazo y buscar una alternativa perfecta. Ella misma considera que no tiene la misma fuerza vocal que antes, así que ahora se dedica principalmente a ayudar a otros cantantes. Debemos aclarar que, según sus compañeros, sigue teniendo una voz preciosa y plagada de talento.

La maravillosa vida sentimental de la cantante

Nina, a pesar de que su trabajo principal es ser coach, sigue cantando en ciertos eventos. Su pareja lo entiende a la perfección. Se llama Toni y es de Mallorca. La catalana ha hablado de él en contadas ocasiones, una de ellas en 2018, durante una entrevista con Lecturas. “Toni disfruta viéndome en el escenario. Sabe que ese es mi lugar y me apoya en todo”, confesó al respecto.