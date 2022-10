Los 5 momentazos de Joaquín Sánchez que serán recordados para siempre

Joaquín Sánchez ha pasado de ser un icono del Betis, el futbolista que más partidos ha disputado con la misma camiseta a todo un influencer y presentador. Las redes sociales han catapultado a un hombre capaz de hacer reír a medio país y poner en pie a todo un estadio. Nada se le resiste a Joaquín que en breve tendrá su propio programa de televisión. Nada se le escapa a este futbolista que nos ha regalado momentazos imposibles de olvidar, toma nota de los más virales y comentados.

Joaquín Sánchez ha creado estos momentazos que serán recordados para siempre

Los bailes de Joaquín Sánchez son insuperables. El motobetis es uno de sus éxitos más recientes. Imposible no imitarlo en casa, este hombre es capaz de sacarnos una sonrisa incluso en los momentos más complicados. Nos permite descubrir la esencia de unos vídeos virales que no pasan desapercibidos. Esta canción versionada de Rosalía es uno de los más recientes y comentados.

View this post on Instagram A post shared by Joaquin Sanchez (@joaquinarte)

Los virales son otra de las especialidades de este futbolista que no ha dudado en darnos lo mejor de cada uno de los retos. Este vídeo del 11 ideal rápidamente se hizo viral. Además del arte de Joaquín bailando hay que reconocerle la originalidad y la imaginación a la hora de emprender cualquier reto de este tipo. Un auténtico desafío que supera con creces y nos demuestra que es todo un influencer con su capacidad para crear contenidos.

Ha celebrado desnudo y en dos ocasiones la copa del Rey. Unas fotos con 14 años de diferencia, desde la primera que ganó en la que lo vemos siendo casi un adolescente a la más actual. La vergüenza no forma parte de su día a día, sino todo lo contrario, Joaquín es capaz de todo, especialmente si lo hace por su querido Betis.

Pasión por el tenis y por Hulio. Una coletilla que se volvió viral y es una de las más usadas en redes sociales. Sin duda alguna la capacidad que tiene Joaquín de hacer reír a la gente es innata en todos los sentidos. Este vídeo es uno de los más conocidos, un momentazo en mayúscula.

El día que habló en su peculiar italiano triunfó en las redes sociales. Reconoció en ‘El hormiguero’ por si a alguien no le había quedado claro que no tenía ni idea de italiano. No obstante, se lanzó a hablarlo sin miedo a nada. Es uno de los vídeos más graciosos de este futbolista que pronto se convertirá en presentador de su propio programa.