La madre de Diana Quer pide que no se derogue la prisión permanente revisable

La madre de Diana Quer, Diana Pinel, ha pedido este sábado a los políticos que no deroguen la prisión permanente revisable, una medida que no es “una ley de venganza”, sino “para la seguridad de todos los españoles” que evita que los criminales estén en la calle cuando pueden seguir siendo “un peligro para la sociedad”.

Diana Pinel ha asistido hoy a una concentración celebrada en la Puerta del Sol de Madrid convocada a través de las redes sociales en la que se han recogido firmas en contra de la derogación de esta medida, que ha contado con la asistencia del vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado.

En una pequeña carpa y minutos después de que la cola de la manifestación de los pensionistas dejara la plaza madrileña, decenas de personas han firmado a favor de su derogación.

La madre de la joven asesinada en agosto de 2016 ha asistido junto con su hija y ha explicado que ha querido estar en el acto a raíz de lo ocurrido esta semana en el Congreso, cuando se ha dado luz verde a continuar con el proceso de derogación de la medida.

“Creo que es una ley que no se debe derogar, que no solamente es preventiva sino que es necesaria”, ha dicho Diana Pinel, que ha prometido que su lucha seguirá adelante para que siga en vigor.

Al igual que ya hizo su exmarido en el Congreso esta semana, la madre de la joven ha pedido a los políticos de la oposición que pretenden dejarla sin efecto que “no deroguen en caliente”.

“¿Cuántas más muertes en frío para que no se derogue en caliente?”, se ha preguntado la madre de la joven asesinada, y ha destacado que no tiene “ningún afán de venganza” y que muchos familiares de víctimas que forman parte de la plataforma que pide la continuidad de la prisión permanente no se van a beneficiar porque son casos que pasaron hace muchos años.