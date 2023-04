Dónde ir por España en Semana Santa: los mejores viajes

Esta Semana Santa quedarse en España con los mejores viajes a nuestra disposición nos ayudará a descubrir lugares increíbles a unas pocas horas de casa. No necesitamos coger un avión para llegar a determinados lugares de nuestro país. Hay sitios increíbles que nos ayudará a vivir una experiencia de lo más completa. Aprovechar el tiempo, no gastar demasiado en un viaje en el que podremos estar cerca de los nuestros y descubrir una serie de lugares que quizás no conocíamos. Toma nota de los mejores viajes para realizar en Semana Santa por España.

Semana Santa: los mejores viajes donde ir por España

Morella te espera para viajar en el tiempo, ver dinosaurios y sumergirte en una arquitectura medieval. Esta población de la provincia de Castellón tiene muchas posibilidades y está relativamente cerca. Esta Semana Santa puedes descubrirlo en familia. Una opción poco masificada en la que tienes muchas posibilidades, incluida una gastronomía propia espectacular.

Alcalá la Real en Jaén es un enclave en el que podrás descubrir la Semana Santa más auténtica con pequeños matices. No está tan masificada como el resto de la comunidad, aunque tiene un encanto propio que estará abierto para hacerte disfrutar en familia de estos días tan solemnes.

El Parque Cinegético de El Hosquillo es un lugar ideal para amantes de la Naturaleza. Si en estos días de vacaciones huyes de la ciudad, nada mejor para disfrutar y conectar de nuevo con todo lo que te rodea que este parque es realmente una experiencia única. Los animales más representativos de la fauna ibérica están en este lugar de Cuenca.

Toledo en Semana Santa es un lugar ideal en el que perderse si venimos de otras comunidades autónomas. Es el corazón de España y desde él conseguiremos desconectar en una de las semanas más auténticas para vivir la pasión en sus calles. Esta Semana Santa el Toledo más histórico te está esperando.

Tamborada de Hellín con más de 20.000 tambolireros es un espectáculo sin igual de la Semana Santa en Albacete. Podrás descubrir también las pinturas rupestres de este lugar declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Es un viaje de Semana Santa perfecto para estos días que están llegando, combinaremos la solemnidad de estas fiestas con un poco de historia y la gastronomía propia de esta provincia.

Descubre estos sitios con encanto de la mano de estas opciones para viajar en Semana Santa que quizás no conocías.