Todo el mundo mira hacia el crucero contagiado de hantavirus, pero la OMS está buscando este avión con 80 pasajeros donde viajó una de las fallecidas

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La Organización Mundial de la Salud está buscando un avión con 80 pasajeros a bordo en el que una pasajera de crucero neerlandesa contagiada de hantavirus fue trasladada desde la isla de Santa Elena hacia Johannesburgo.

La mujer, de 69 años y cuyo marido murió a bordo del barco, desembarcó en Santa Elena «con síntomas gastrointestinales» para embarcar al día siguiente rumbo a Johannesburgo. Falleció el 26 de abril y su infección por hantavirus se confirmó el lunes.

El vuelo que busca la OMS es uno de la compañía sudafricana Airlink del 25 de abril, con 82 pasajeros y seis miembros de la tripulación a bordo. La organización sospecha que haya una «transmisión de persona a persona entre personas en contacto muy estrecho», por lo que han pedido a la aerolínea que informe a los pasajeros afectados de que deben ponerse en contacto con el Ministerio de Salud si aún no han sido localizados.

Barco de hantavirus

El barco MV Hondinus tiene previsto abandonar el archipiélago de Cabo Verde tras la evacuación médica de dos miembros de la tripulación enfermos, así como de una persona considerada caso contacto, en las próximas horas. El buque se dirigirá a Islas Canarias como ha confirmado el Gobierno de Pedro Sánchez y está previsto que llegue a Canarias en los próximos días.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado su preocupación y desacuerdo con el gobierno de España en la decisión de aceptar que el crucero detectado con un brote de hantavirus desembarque en la isla. Considera que la decisión no obedece a «ningún criterio técnico» y que tampoco hay «información suficiente como para transmitir un mensaje de calma.

La cepa detectada de este virus es la Andes, la única que se ha documentado transmisión entre humanos, según ha confirmado la Organización Mundial de la Salud. El contacto tiene que ser estrecho y si convive con la persona contagiada en espacios cerrados.