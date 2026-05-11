Quirónsalud celebra una nueva edición de sus Jornadas de Cuidados Asistenciales, para poner en valor el papel de la Enfermería en la humanización de la atención

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Con la salud, la experiencia del paciente y la eficiencia como grandes ejes para la transformación del modelo asistencial, cerca de 200 profesionales se han dado cita en una nueva edición de las Jornadas de Cuidados Asistenciales de Quirónsalud, en las que se ha vuelto a poner de manifiesto el papel determinante de los profesionales de Enfermería en la reinvención, transformación y humanización del cuidado asistencial.

La necesidad de seguir trabajando en un cambio de paradigma que sitúe al paciente en el centro -y cómo trasladar este modelo al paciente de forma multidisciplinar desde Enfermería- ha sido la protagonista transversal de toda la jornada, en la que también se han expuesto las bases de trabajo de los próximos años, apoyadas en el cambio de modelo asistencial, el liderazgo enfermero en el sistema sanitario, la seguridad del paciente como eje estratégico del cuidado y el desarrollo de enfermería.

“La humanización de la atención y de los cuidados asistenciales implica incorporar en la práctica diaria todas las dimensiones que afectan al bienestar de los pacientes, teniendo en cuenta no solo parámetros físicos, sino también sociales y emocionales de cada persona, en pro de la mejor experiencia de paciente. Los ejemplos recogidos a lo largo de estas jornadas se plasman en el día a día de los más de 10.300 profesionales de Enfermería del Grupo Quirónsalud y ponen de manifiesto su papel determinante en un modelo de medicina basada en valor para el paciente”, ha afirmado la directora corporativa de Enfermería del Grupo Quirónsalud, María Victoria Crespo.

Comunicaciones orales, presentación de posters científicos seleccionados y talleres de simulación compartieron protagonismo con mesas de trabajo en las que se dieron a conocer algunos proyectos destacados de la compañía en aras de esa transformación, apoyada, en muchos casos, en la tecnología como aliada para avanzar en la humanización de las consultas, optimizando el tiempo de pacientes y de profesionales y logrando una atención más personalizada.

Un ejemplo de ello es el proyecto Scribe, puesto en marcha por Quirónsalud a finales de 2024 para impulsar un modelo de atención más personalizado, transparente y centrado en las personas. Con más de 5 millones de consultas médicas atendidas mediante esta herramienta, llega ahora a Enfermería en consultas externas y ya se está trabajando para llevarlo a hospitalización, Urgencias y quirófano.

También la inteligencia artificial aplicada a los cuidados, los nuevos roles enfermeros o la investigación en enfermería protagonizaron una mesa centrada en la reinvención de la práctica clínica conforme a los nuevos modelos de atención.

Desarrollo profesional

Durante las jornadas se han dado a conocer diferentes iniciativas destinadas a conseguir la excelencia en los cuidados en un nuevo ecosistema sanitario, como el proyecto de desarrollo profesional para enfermería en todos los hospitales del Grupo, enfocado en el avance, formación y evaluación de competencias.

Este programa, que nace como la respuesta a la apuesta de Quirónsalud como compañía por el desarrollo profesional en enfermería, tiene por objeto reconocer la trayectoria profesional y fomentar el desarrollo continuo de los profesionales de todos los centros del Grupo.

Itinerarios formativos, cursos de experto y másteres universitarios propios refuerzan el compromiso con la formación continua de sus profesionales, así como los diferentes programas de becas en marcha con los que cuenta Quirónsalud, dirigidos tanto a personal asistencial como no asistencial, divididos en tres categorías: auxiliares, técnicos superiores de imagen diagnóstica y graduados en Enfermería, con más de 300 inscritos.

A esto se une la incorporación de la nueva figura Enfermería de Práctica Avanzada (EPA) en áreas como oncología, pediatría, cuidados paliativos, Urgencias o quirófano, fruto de los programas de postgrado impulsados desde la compañía.

“La transformación del sistema sanitario avanza hacia un modelo donde el valor no se mide solo en resultados clínicos, sino en la experiencia, la seguridad y el bienestar que logramos para cada paciente; en función de lo que verdaderamente importa a las personas. Y para que este modelo sea real, debe apoyarse en quienes mejor entienden el equilibrio entre ciencia y humanidad: la enfermería”, ha asegurado la Dra. Cristina Caramés, directora asistencial corporativa y de Investigación de Quirónsalud, en la clausura de unas jornadas marcadas por una altísima participación y un centenar de trabajos presentados, elaborados por profesionales de la compañía, entre trabajos científicos, proyectos de gestión, casos clínicos, experiencias sanitarias e infografías.

Reconocimientos

A lo largo de los dos días de duración de las jornadas se expusieron los mejores trabajos seleccionados y se dieron a conocer los ganadores de los diferentes premios, dirigidos a potenciar el desarrollo profesional en tres categorías independientes y consistentes en una estancia formativa de tres días en los hospitales del Grupo en Colombia o en los de Fresenius Helios en Alemania.

El Premio a la mayor innovación fue para el ‘proyecto matIA: innovación en control de instrumental quirúrgico mediante IA’, de Lucía Ruiz Castelló, del Hospital Quirónsalud Málaga. El premio de ‘Resultados en salud’ reconoció el trabajo ‘SENSE: programa multicéntrico de sensibilización, detección precoz y continuidad asistencial en salud mental infanto-juvenil desde el entorno escolar’, de Marta Ruiz Hernández, del Hospital Universitario Rey Juan Carlos; y el premio a la ‘Experiencia de Paciente’ recayó en la comunicación ‘Efectividad de una intervención enfermera dirigida al autocuidado y promoción de la salud en pacientes postquirúrgicos: resultados del proyecto ACTÍVATE’, de Daniel Ferreño López, del Hospital Quirónsalud A Coruña.

Asimismo, se dedicó un apartado especial para poner en valor la importancia de cuidar a aquellos que cuidan, poniendo el foco no solamente en los pacientes, sino también en su entorno familiar y red de contención y en los propios profesionales de la salud. A este respecto, se dio a conocer la comunidad de personas cuidadoras puesta en marcha por la Fundación Quirónsalud, dirigida a todos los pacientes y sus cuidadores en el territorio nacional con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas cuidadoras a través de recursos y herramientas tales como ayudas al cuidado, trámites, información, actividades de respiro o recursos de formación, entre otras, y cómo pequeños gestos del día a día pueden marcar la diferencia.

Igualmente, se incidió en la experiencia profesional y en la importancia de cuidar a los propios profesionales en el día a día, no solo con herramientas de apoyo psicológico y ayuda al bienestar físico, sino también con un programa de bienestar personal y cuidado del talento en el día a día.