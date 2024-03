Corazón de mujer: 5 consejos para una buena salud cardiovascular

Corazón de mujer

Corazón de Mujer es un movimiento que nace para concienciar sobre una realidad no siempre conocida: las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la primera causa de muerte entre las mujeres, (26,17%) incluso por encima de cualquier tipo de cáncer (18,6%). Es un movimiento liderado por la cardióloga Leticia Fernández-Friera, fundadora de ATRIA Clinic, e inspirado en la iniciativa internacional Go Red for Women de la American Heart Association, que ha logrado una reducción superior al 30% de la mortalidad cardiovascular femenina en Estados Unidos. Corazón de Mujer quiere intervenir para formar e informar a la sociedad, incidiendo en la importancia de conocer los riesgos asociados a la enfermedad cardiovascular y crear hábitos de vida saludables.