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Cada verano, las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día y reducir la actividad física cuando las temperaturas son muy elevadas. Sin embargo, estos consejos suelen dirigirse a toda la población por igual, pese a que la evidencia científica muestra que hombres y mujeres no responden exactamente igual al calor. Las diferencias en la fisiología, la composición corporal y la regulación hormonal condicionan la forma en la que el organismo intenta mantener estable su temperatura y, por tanto, también el riesgo de sufrir complicaciones relacionadas con las altas temperaturas.

Y es que cuando aumentan las temperaturas, el objetivo del organismo es mantener la temperatura corporal en torno a los 37 grados. Sin embargo, el especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y coordinador del Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS) de la semFYC, Asensio López, detalla a OKSALUD que, aunque hombres y mujeres comparten los mismos mecanismos básicos de termorregulación, no los utilizan exactamente de la misma forma. Las diferencias anatómicas, hormonales y del sistema nervioso periférico hacen que cada sexo recurra a estrategias distintas para disipar el calor.

El especialista destaca que una de las principales diferencias se encuentra en la sudoración. Según destaca, los hombres comienzan a sudar antes y producen un mayor volumen de sudor por cada glándula sudorípara, mientras que las mujeres, pese a tener una mayor densidad de glándulas, segregan menos cantidad. En ambientes secos, esta mayor sudoración permite a los hombres enfriarse con rapidez, aunque también incrementa el riesgo de deshidratación si no reponen líquidos. En cambio, cuando la humedad es elevada, el organismo femenino puede resultar más eficiente porque limita la producción que cuando esta deja de evaporarse, conservando mejor el agua corporal.

Además, López subraya que las mujeres dependen en mayor medida de la vasodilatación, es decir, del aumento del flujo sanguíneo hacia la piel para liberar calor al exterior. También recuerda que la temperatura basal femenina puede aumentar durante la fase lútea del ciclo menstrual debido a la acción de la progesterona, lo que hace que el organismo parta de una temperatura ligeramente superior y pueda percibir antes los efectos del calor. No obstante, el experto subraya que estas diferencias biológicas quedan en un segundo plano cuando existe una buena aclimatación y un adecuado estado físico, factores que considera mucho más determinantes para tolerar las altas temperaturas.

Tratamientos que aumentan la vulnerabilidad

Asimismo, Asensio López destaca que existen situaciones en las que el calor puede suponer un mayor riesgo, especialmente durante el embarazo y la menopausia. Durante la gestación, explica que el organismo genera más calor para sostener el desarrollo fetal y el corazón trabaja con una mayor carga debido al incremento del volumen sanguíneo. En este contexto, la deshidratación puede reducir el flujo sanguíneo hacia la placenta y favorecer la aparición de contracciones prematuras, por lo que recomienda extremar las medidas preventivas durante las olas de calor.

Respecto a la menopausia, señala que el descenso de los estrógenos modifica la regulación de la temperatura corporal. El cuerpo tarda más en activar mecanismos como el sudor o la vasodilatación y el hipotálamo puede reaccionar de forma exagerada ante pequeños cambios de temperatura, favoreciendo la aparición de sofocos que, durante una ola de calor, dificultan aún más el control térmico. A ello se suman los cambios en la composición corporal propios de esta etapa, con una menor cantidad de agua corporal disponible, lo que favorece la deshidratación.

El especialista también recuerda que algunas enfermedades, como la insuficiencia cardiaca, la diabetes, los trastornos tiroideos o determinadas patologías neurológicas, alteran los mecanismos naturales de refrigeración del organismo. Del mismo modo, advierte de que medicamentos de uso frecuente, como los diuréticos, betabloqueantes, anticolinérgicos, algunos psicofármacos o los descongestionantes, pueden dificultar la regulación de la temperatura corporal.

No obstante, insiste en que nunca debe suspenderse una medicación por iniciativa propia debido al calor y que, en estos casos, la estrategia pasa por permanecer en ambientes frescos y mantener una adecuada hidratación, siguiendo siempre las indicaciones del profesional sanitario.

Por último, López recomienda adaptar las medidas preventivas a cada situación. En el caso de los hombres, insiste en la importancia de reponer líquidos y electrolitos para compensar las pérdidas por sudoración. En las mujeres, aconseja favorecer el enfriamiento de la piel mediante paños húmedos o frío localizado y mantener una hidratación frecuente. Además, durante el embarazo y la menopausia se considera especialmente importante evitar exposiciones prolongadas al calor, permanecer en ambientes frescos y no subestimar los avisos por altas temperaturas.