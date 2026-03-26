Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La fertilidad masculina podría beneficiarse de un hábito más frecuente de lo que hasta ahora se había recomendado. Mientras que la Organización Mundial de la Salud aconseja entre dos y siete días de abstinencia antes de recoger semen para estudios o técnicas de reproducción asistida, un nuevo estudio de la Universidad de Oxford sugiere que la eyaculación regular, explican que a diario, —ya sea mediante relaciones sexuales o masturbación— podría mejorar significativamente la calidad del esperma.

Según los investigadores, la práctica frecuente ayuda a reducir el daño en el ADN de los espermatozoides, un factor clave que influye en la fertilidad y en la calidad del embrión. Los resultados provienen de un análisis comparativo que incluyó múltiples especies, desde insectos hasta mamíferos, revelando un patrón biológico común: el esperma almacenado durante demasiado tiempo se deteriora rápidamente, disminuyendo su eficacia y reduciendo las probabilidades de fecundación exitosa.

Este hallazgo abre nuevas perspectivas sobre los hábitos reproductivos y podría modificar las recomendaciones actuales en medicina reproductiva. Además, aporta luz sobre los mecanismos biológicos que explican cómo el daño acumulado en el esperma afecta no sólo a la cantidad, sino también a la calidad genética de los gametos masculinos.

Los expertos señalan que, aunque el estudio es prometedor, los resultados deben contextualizarse dentro de un marco más amplio de investigación clínica y hábitos de salud general. Sin embargo, la idea de que la regularidad en la eyaculación puede contribuir a un esperma más «saludable» representa un cambio de paradigma frente a las recomendaciones de abstinencia prolongada tradicionales.

Calidad del semen en las ciudades españolas

Un estudio español, presentado en el 31 World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility (COGI) celebrado en Viena (Austria), ha mostrado en qué provincias españolas hay una mayor calidad en el semen de los hombres.

Según estos datos, los pacientes de Almería, Málaga y Oviedo son los que mayor concentración de espermatozoides tenían, y los de Cádiz, Lérida y Granada la más baja. Los mejores datos son los de Oviedo y Cádiz, mientras que los peores son los de Alicante y Madrid.

Sin embargo, el dato que realmente interesa es el número total de espermatozoides móviles que hay en el eyaculado, lo que nos da la fórmula de TEM, ya que ese es el parámetro que se relaciona con la calidad de semen o la posibilidad de fertilidad.

Porque, cuando se habla de estudios de la fertilidad relacionados con el hombre, el análisis de la calidad del semen es una prueba fundamental para el diagnóstico de este. Habitualmente, en las clínicas de reproducción asistida, se lleva a cabo el seminograma, una prueba que valora la calidad seminal. Se trata de una técnica analítica en la que se estudian diversos parámetros de los espermatozoides, como su movilidad, morfología o concentración, entre otros.

La doctora Rocío Nuñez, ha significado que este estudio ha revelado diferencias significativas en la calidad de semen de varones de distintas comunidades españolas. «Dado que la determinación de los distintos parámetros se ha realizado con la misma metodología, las diferencias no pueden deberse a las variaciones entre laboratorios», ha recalcado.

Localización geográfica

Los varones de Oviedo presentaron los mejores datos y los de Granada los peores. Concretamente, las diferencias entre Oviedo (102 millones de espermatozoides) y Almería (82 millones de espermatozoides), con los mejores resultados; y Alicante (54 millones de espermatozoides) y Granada 43 millones de espermatozoides), con los peores, respecto del resto de los centros es estadísticamente significativa.

Esta investigación ha analizado un total de 872 muestras de varones, en 11 centros de reproducción asistida de España (Alicante, Madrid, Lérida, Almería, Málaga, Valencia, Zaragoza, Murcia, Granada, Cádiz y Asturias), que acudieron a realizar un análisis de semen para un estudio de fertilidad que incluía: volumen, concentración espermática y movilidad total y activa.