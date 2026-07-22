¿Se pueden usar repelentes de mosquitos durante el embarazo?: esto es lo que recomienda una ginecóloga

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Si se está embarazada y se pregunta si puede usar repelentes de mosquitos, la respuesta es clara: sí, se pueden usar y, en muchas situaciones, se recomienda hacerlo. Así lo asegura la Dra. Maricruz González Álvarez, ginecóloga y obstetra y responsable de la Unidad de Diagnóstico Prenatal del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario.

De hecho, los expertos consideran que el riesgo de algunas enfermedades transmitidas por mosquitos, como el virus Zika, el dengue o la malaria en determinadas zonas del mundo, es mayor que el riesgo derivado del uso correcto de repelentes adecuados.

Los organismos sanitarios recomiendan utilizar repelentes registrados y autorizados que contengan principios activos con eficacia demostrada, como DEET, picaridina o icaridina e IR3535. «Cuando se utilizan siguiendo las instrucciones del fabricante, se consideran seguros también durante el embarazo», apunta la Dra. González Álvarez.

¿Perjudicial para el bebé?

Una duda muy frecuente es si el DEET puede perjudicar al bebé. «La evidencia científica disponible no ha mostrado un aumento de malformaciones ni de complicaciones del embarazo cuando se utiliza correctamente. Además, es uno de los repelentes más estudiados y eficaces frente a los mosquitos”, apuntala la especialista.

Ahora bien, el repelente no debe ser la única medida de protección. También es recomendable usar ropa de manga larga y pantalón largo cuando sea posible, especialmente al amanecer y al atardecer, y dormir en habitaciones con mosquiteras o aire acondicionado si se viaja a zonas de riesgo.

Un consejo práctico que expresa la Dra. González Álvarez: «aplica el repelente únicamente sobre la piel expuesta o sobre la ropa, siguiendo siempre las indicaciones del envase. Si además utilizas protector solar, primero debes aplicar el fotoprotector y después el repelente».

¿Los productos naturales son eficaces?

Por último, no todos los productos etiquetados como «naturales» han demostrado la misma eficacia. En las zonas donde existe riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos, es importante elegir repelentes cuya eficacia haya sido evaluada por las autoridades sanitarias.

«En resumen: durante el embarazo, protegerse de las picaduras de mosquito es importante, y los repelentes recomendados por los organismos oficiales son una herramienta segura y eficaz cuando se utilizan correctamente», concluye la ginecóloga del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario.