Perez Raya: «Es inaudito que médicos, dentistas y farmacéuticos recurran lo que hemos hecho toda la vida»

El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha advertido que no tolerarán «ataques de otras profesiones sanitarias» hacia su labor enfermera. Duras palabras pronunciadas durante la presentación del libro 101 hitos de la historia de la enfermería. Así, ha recordado que «es inaudito que médicos, dentistas y farmacéuticos recurran lo que hemos hecho toda la vida».

Perez Raya también ha incidido en que «lo quieran o no, nuestra profesión ya es independiente de la profesión médica. Tenemos nuestras propias normativas y aunque tengamos que dirigirnos de nuevo a los tribunales, lo vamos a lograr seguro, aunque tarde un poco más».

En cuanto a la prescripción, el presidente de Enfermería ha dicho que se encuentran ante muchas dificultades «para que, definitivamente, se ponga en marcha». Pero también porque «no podemos ocultar cosas que se han comentado como la enfermería dentro del grupo A de la Administración Pública, igual que cualquier otro grado. No sé por qué, no me puedo explicar, por qué se nos margina cuando tenemos, como también se ha comentado, profesionales que son actualmente consejeros de Salud. Y no pasa nada. Cuando, sin embargo, intentamos ser directores o gerentes de algún centro público, tenemos a los médicos detrás como siempre, recurriendo cualquier normativa de ese tipo», ha señalado.

Por otra parte, se ha referido al debate sobre el diagnóstico enfermero que corresponde a esta profesión, como es lógico pensar. «También hay dificultades para esto, porque también se oponen los médicos. Y estamos diciendo diagnóstico enfermero, no estamos diciendo diagnóstico médico». Al respecto, menciona el Real Decreto de Prescripción: «Lo que hacemos es la continuidad asistencial de ese enfermo».

Por este motivo se ha suscitado el problema de la Guía de Enfermeros, de la que «no se enteran, porque nosotros no vamos a diagnosticar nada, lo que vamos a hacer es la continuidad. Nos cruzamos de brazos y hasta que no nos den el diagnóstico correspondiente y lo que tenemos que aplicar, no hacemos nada por nuestra cuenta».

«Además, el colectivo médico ha buscado aliados, porque nunca jamás había visto recursos de otros estamentos como farmacéuticos y dentistas que se sumen a recurrir algo que hemos hecho toda la vida, que las guías lo recogen. Algo incomprensible. Estamos bastante molestos con esto. Porque creemos que las profesiones lo que tienen que hacer es conjuntamente luchar por las propias profesiones. Al menos ahora, el Ministerio de Sanidad sí que parece que está de acuerdo con nosotros».