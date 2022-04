Más de 12 millones de personas en España no duermen de forma adecuada; mientras que más de 4 millones padecen algún tipo de trastorno del sueño crónico y grave, según datos de la Sociedad Española de Neurología. No obstante, y a pesar de las evidencias científicas al respecto, aún hay algunas leyendas alrededor de los problemas a la hora de descansar de las personas que debemos revisar para no caer en mitos que carecen de verdad.

Es verdad que son creencias que se pasan de boca a boca, de generación en generación, y que se hacen populares entre la sociedad, pero si no se hacen aclaraciones científicas, en muchas ocasiones se perpetúan en el tiempo y pueden fomentar hábitos poco saludables entre la población.

Debemos tener en cuenta, además, que las creencias son constructos cognitivos y que son también proclives a cambiar a lo largo del tiempo a través de la experiencia y la influencia de nuevos hallazgos y estudios. Las campañas de salud pública pueden llegar a numerosas personas para promover una conciencia y conocimiento sobre hábitos de salud y cambiar así creencias y por tanto comportamientos.

Por ello, en este sentido y con el fin de dejar de lado las creencias, es importante que la promoción de estos hábitos esté basada en estudios científicos validados. Es recomendable, expone la Dra. Irene Rubio, especialista en Neurofisiología Clínica y experta en Sueño del Hospital Quirónsalud Sur, realizar campañas de salud en torno a la relación del sueño y la salud para conseguir hábitos saludables en la población con un enfoque preventivo y de mejora de la salud del individuo.

Conoce estos mitos sobre el sueño y descártalos para dormir mejor

1.- ¿Tener la capacidad de quedarse dormido en cualquier lugar y en cualquier momento es un signo de tener una buena capacidad de dormir y una buena salud?

En realidad, detalla la especialista, «el hecho de quedarse dormido en cualquier sitio o lugar o momento es indicativo de una privación de sueño nocturno o falta de descanso adecuado».

La somnolencia diurna excesiva es uno de los síntomas, por ejemplo, de las apneas del sueño o el síndrome de piernas inquietas. «Es decir, la propensión elevada a quedarse dormido en situaciones en las que no es normal ni deseable es signo de que hay un problema de sueño subyacente no diagnosticado», añade la Dra. Rubio.

2.- ¿Muchos adultos necesitan sólo 5 horas o menos de sueño para estar sanos?

Bien, en este caso, la especialista comenta que «lo que se ha comprobado es que dormir cinco horas o menos provoca alteraciones cardiovasculares y una menor supervivencia. Provoca alteraciones metabólicas, mentales e inmunitarias. Aunque existen algunas personas que denominamos «short sleeper» o dormidor corto y que pueden funcionar adecuadamente con sólo cinco horas, son una gran excepción».

Insiste la Dra. Rubio que la media de horas que necesitan los adultos para funcionar adecuadamente es aproximadamente de siete horas y media. «Recomendado sería por tanto que el descanso fuera un mínimo de siete horas diarias», concluye.

3.- ¿Los adultos duermen más cuanto más envejecen?

«En realidad siguen necesitando de 7-8 horas diarias como el resto de los adultos, pero muchas veces su sueño está fragmentado por padecer algunas enfermedades, es más superficial y menos reparador».

Por ello, añade, «compensan muchas veces con siestas diurnas el mal descanso nocturno; pero su necesidad de descanso no disminuye ni aumenta, simplemente cambia el patrón de sueño por múltiples circunstancias».

4.- ¿No importa a que hora duermas del día o de la noche, lo importante es dormir en total siete horas?

El sueño diurno suele ser más superficial y más corto que el sueño nocturno, por ello, aclara la especialista, hay más probabilidades de tener problemas de salud física y mental. «Por eso es importante aconsejar con buenas rutinas y hábitos a los trabajadores con turnos de noche», destaca.

Eso sí, explica, «siempre es mas deseable dormir en periodo nocturno ajustándonos al patrón de luz-oscuridad externa en consonancia con nuestros ritmos hormonales de nuestro reloj biológico interno”.