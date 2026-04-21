Los médicos coinciden: este es el tipo de amoxicilina que usan para la sinusitis aguda
El análisis sí detectó que los pacientes que tomaron amoxicilina-clavulanato presentaron un riesgo superior de desarrollar infecciones secundarias
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