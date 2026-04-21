«Prevenir la exposición innecesaria a antibióticos de amplio espectro es clave para frenar la resistencia bacteriana», advierte Timothy Savage, autor principal de un amplio estudio que arroja luz sobre el tratamiento de la sinusitis aguda.

La investigación, de carácter retrospectivo y con datos de más de 500.000 pacientes en todo Estados Unidos, fue liderada por un equipo del Mass General Brigham y no encontró diferencias relevantes en los resultados clínicos entre los adultos tratados con amoxicilina estándar y aquellos que recibieron amoxicilina-clavulanato, una opción de mayor espectro.

Sin embargo, el análisis sí detectó un matiz importante: los pacientes que tomaron amoxicilina-clavulanato presentaron un riesgo ligeramente superior de desarrollar infecciones secundarias. Los hallazgos han sido publicados en JAMA.

La sinusitis aguda es, de hecho, la afección que más antibióticos genera en adultos en Estados Unidos, pese a que sigue sin existir un consenso claro sobre cuál es el tratamiento de primera elección en los casos no complicados.

En este contexto, Savage subraya que tanto la amoxicilina como su combinación con ácido clavulánico representan cerca del 45% de las prescripciones. «No observamos ningún beneficio adicional con el uso de amoxicilina-ácido clavulánico», explica, lo que refuerza la recomendación de optar por la amoxicilina en dosis estándar como alternativa preferente en adultos con sinusitis aguda no complicada.