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Los médicos coinciden: este es el tipo de amoxicilina que usan para la sinusitis aguda

El análisis sí detectó que los pacientes que tomaron amoxicilina-clavulanato presentaron un riesgo superior de desarrollar infecciones secundarias

Antibióticos
Una mujer toma un antibiótico.
Diego Buenosvinos

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«Prevenir la exposición innecesaria a antibióticos de amplio espectro es clave para frenar la resistencia bacteriana», advierte Timothy Savage, autor principal de un amplio estudio que arroja luz sobre el tratamiento de la sinusitis aguda.

La investigación, de carácter retrospectivo y con datos de más de 500.000 pacientes en todo Estados Unidos, fue liderada por un equipo del Mass General Brigham y no encontró diferencias relevantes en los resultados clínicos entre los adultos tratados con amoxicilina estándar y aquellos que recibieron amoxicilina-clavulanato, una opción de mayor espectro.

Sin embargo, el análisis sí detectó un matiz importante: los pacientes que tomaron amoxicilina-clavulanato presentaron un riesgo ligeramente superior de desarrollar infecciones secundarias. Los hallazgos han sido publicados en JAMA.

La sinusitis aguda es, de hecho, la afección que más antibióticos genera en adultos en Estados Unidos, pese a que sigue sin existir un consenso claro sobre cuál es el tratamiento de primera elección en los casos no complicados.

En este contexto, Savage subraya que tanto la amoxicilina como su combinación con ácido clavulánico representan cerca del 45% de las prescripciones. «No observamos ningún beneficio adicional con el uso de amoxicilina-ácido clavulánico», explica, lo que refuerza la recomendación de optar por la amoxicilina en dosis estándar como alternativa preferente en adultos con sinusitis aguda no complicada.

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El clavulanato inhibe una enzima que confiere resistencia a la amoxicilina en las bacterias. Sin embargo, no todas las bacterias causantes de la sinusitis aguda producen esta enzima, por lo que no está claro si la combinación de amoxicilina y clavulanato ofrece alguna ventaja clínica para los pacientes con sinusitis aguda no complicada.

Atención médica

El equipo de investigación analizó datos de reclamaciones de seguros de pacientes diagnosticados con sinusitis aguda entre enero de 2018 y diciembre de 2023. La cohorte incluyó a 521.244 adultos de entre 18 y 64 años que recibieron una dosis diaria estándar de amoxicilina-ácido clavulánico o amoxicilina. Tras emparejar a los pacientes según factores como la edad, las comorbilidades y el acceso a la atención médica, los investigadores compararon el riesgo de fracaso del tratamiento (es decir, cambiar a un antibiótico diferente o volver al consultorio médico o al servicio de urgencias) y los eventos adversos entre los antibióticos.

El fracaso del tratamiento fue poco frecuente y similar en ambos grupos (3%). Si bien las guías sugieren que la amoxicilina-ácido clavulánico podría beneficiar a los pacientes inmunocomprometidos, los investigadores no encontraron diferencias en el fracaso del tratamiento dentro de este subgrupo. No se observaron diferencias en los eventos adversos asociados a los antibióticos, pero el riesgo de infecciones secundarias por levaduras o bacterias fue ligeramente mayor en los pacientes tratados con amoxicilina-ácido clavulánico en comparación con aquellos que recibieron amoxicilina.

«Con casi 5 millones de recetas de antibióticos para adultos con sinusitis aguda en Estados Unidos cada año, estos hallazgos podrían tener un impacto significativo en las prácticas de tratamiento actuales», finaliza Savage. «Se necesita investigación adicional para determinar qué pacientes se beneficiarán de un antibiótico y quiénes tienen más probabilidades de sufrir infecciones virales y pueden ser monitoreados con cuidados paliativos».

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