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«Es un cambio relevante en la forma de tratar el lupus en la práctica clínica», ha señalado la responsable de la Unidad de Lupus del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, Josefina Cortés, durante la presentación del nuevo tratamiento. AstraZeneca ha anunciado este martes que el Sistema Nacional de Salud (SNS) ya financia la presentación inyectable en pluma precargada de Saphnelo (anifrolumab), un formato que permite la autoadministración subcutánea en adultos con lupus eritematoso sistémico (LES) con autoanticuerpos positivos, activo de moderado a grave, en combinación con el tratamiento estándar.

El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune compleja que afecta a más de 82.000 personas en España y a unos 3,4 millones en todo el mundo. Según ha explicado la directora médica de Biofarma y de Asuntos Regulatorios de AstraZeneca España, Yésica Hernández, se trata de una patología que afecta mayoritariamente a mujeres y que suele diagnosticarse en edades jóvenes, con un impacto significativo en su calidad de vida.

La doctora Josefina Cortés ha subrayado que el LES no tiene cura en la actualidad y puede manifestarse de formas muy diversas, afectando a prácticamente cualquier órgano del cuerpo, en ocasiones de manera simultánea. Los brotes de la enfermedad pueden provocar fatiga intensa, lesiones cutáneas, dolor crónico, rigidez articular y afectación de órganos vitales como riñones, corazón, pulmones o sistema nervioso.

En el abordaje habitual, el tratamiento estándar combina corticoides, antimaláricos e inmunosupresores, lo que puede implicar que algunos pacientes tengan que tomar más de una decena de pastillas al día. Esta carga terapéutica se asocia a problemas de adherencia que pueden afectar a entre el 43% y el 75% de los pacientes. A ello se suman los tratamientos intravenosos, que obligan a desplazamientos periódicos al hospital.

En este contexto, la nueva pluma precargada de Saphnelo se presenta como una alternativa que mejora la comodidad del paciente, ya que permite la autoadministración en el domicilio una vez por semana, según ha destacado la especialista del Vall d’Hebron.

Desde el punto de vista clínico, el jefe de Servicio de Reumatología del Hospital Marqués de Valdecilla en Santander, Ricardo Blanco, ha resaltado que el fármaco ha demostrado en ensayos clínicos y en estudios en vida real mejoras en distintos parámetros de la enfermedad, así como una reducción de la carga terapéutica en los pacientes tratados con anifrolumab intravenoso.

Artritis o artralgia

Blanco ha explicado que el medicamento mejora las distintas manifestaciones del lupus «independientemente del órgano afectado», con especial impacto en las lesiones cutáneas, incluso en casos refractarios. También ha señalado beneficios en el ámbito osteomuscular, como la artritis o las artralgias, y en alteraciones hematológicas como la anemia o la linfopenia. Además, ha apuntado que permite reducir el uso de corticoides y otros inmunosupresores, fármacos asociados a efectos secundarios relevantes.

El Dr. Blanco ha explicado que uno de los principales retos del lupus es la afectación renal, ya que no siempre se manifiesta de forma evidente y requiere un seguimiento analítico constante para poder detectarla a tiempo. En este sentido, ha subrayado que el abordaje del lupus sigue siendo eminentemente hospitalario, y que las revisiones periódicas son fundamentales para controlar la evolución de la enfermedad y evitar complicaciones graves.

Sin embargo, ha destacado que los nuevos formatos de tratamiento en autoadministración subcutánea suponen un cambio importante en la calidad de vida de los pacientes. Muchos de ellos son mujeres jóvenes, de entre 18 y 40 años, que en ocasiones llegan a necesitar tratamientos complejos con corticoides y más de diez pastillas al día, lo que dificulta la adherencia terapéutica. De hecho, ha señalado que entre un 43% y un 77% de los pacientes pueden presentar problemas para seguir correctamente el tratamiento, algo que este nuevo modelo terapéutico ayuda a mejorar al permitir la administración en casa con la misma eficacia.

Embarazo

El especialista ha insistido también en que la nefritis lúpica es una de las complicaciones más relevantes del lupus sistémico, junto con otras manifestaciones como el lupus discoide, que puede dejar secuelas visibles en la piel. Además, ha recordado que se trata de una enfermedad que afecta mayoritariamente a mujeres en edad reproductiva, por lo que el manejo preconcepcional, el seguimiento durante el embarazo y la coordinación entre reumatología y obstetricia son esenciales para garantizar la seguridad.

Por último, ha señalado que el manejo del lupus ha mejorado de forma notable en los últimos años gracias a una mayor especialización, el diagnóstico más precoz y la llegada de nuevos tratamientos. Actualmente, ha concluido, se trabaja con un enfoque de tratamiento por objetivos dentro de un escenario de «revolución terapéutica», en el que cada vez hay más opciones farmacológicas disponibles y un abordaje más personalizado de la enfermedad.

Los especialistas coinciden en que la elección entre la administración intravenosa o la pluma precargada deberá realizarse de forma compartida con el paciente, que en algunos casos puede mostrar recelos iniciales. En este punto, el coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas de la Sociedad Española de Medicina Interna (GEAS-SEMI), Andrés González, ha subrayado el papel clave de la enfermería en la educación sanitaria y en la reducción del miedo a la autoadministración.

Finalmente, el experto ha insistido en la necesidad de un abordaje multidisciplinar que integre a reumatología, dermatología, nefrología, neumología y obstetricia, dada la complejidad de la enfermedad y su impacto en mujeres en edad fértil. «Hemos de crear un sistema organizativo que busque el bien del paciente», ha concluido.