Italia concede la nacionalidad a Indi Gregory para evitar su muerte en Reino Unido, la ministra de Familia, Natalidad e Igualdad de Oportunidades, Eugenia Roccella, ha señalado de manera tajante en una publicación en redes sociales que «la vida y la muerte no son opciones equivalentes, y mucho menos pueden serlo para el Estado» y que «hacer de Indi nuestra conciudadana es la forma más eficaz de demostrarlo».

Así, el Gobierno italiano le concedió este lunes, con carácter urgente, la nacionalidad a la bebé inglesa de ocho meses afectada por una patología mitocondrial considerada incurable para que reciba tratamiento en un hospital de Roma, ya que se le había negado en el Reino Unido.

Esta urgencia viene dada debido a que apenas una hora antes de plazo dado por la Justicia británica, iban a retirar la respiración a la pequeña, por lo que sonaron todas las alarmas para evitar la muerte de la pequeña al desconectarla. Gracias al Gobierno de Italia, Indy Gregory podrá ser trasladada al Hospital pediátrico Bambino Gesù de Roma, para tratar su enfermedad como alternativa a su muerte inmediata.

Dicono che non ci siano molte speranze per la piccola Indi, ma fino alla fine farò quello che posso per difendere la sua vita. E per difendere il diritto della sua mamma e del suo papà a fare tutto quello che possono per lei. pic.twitter.com/3qKghAi1Uh

