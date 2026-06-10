El estudio español CLARISSE confirma un aumento en la proporción de mujeres con cáncer de pulmón de célula pequeña en los últimos 6 años

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El cáncer de pulmón de célula pequeña (CPCP), uno de los tumores más agresivos y de peor pronóstico, está cambiando de perfil en España.

El estudio CLARISSE, promovido por ICAPEM (Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres) y desarrollado con la colaboración de PharmaMar, ha sido presentado en el Congreso Anual de la American Society of Clinical Oncology (ASCO), celebrado entre el 29 de mayo y el 2 de junio de 2026, confirmando un incremento progresivo en la proporción de mujeres con CPCP y revelando diferencias significativas entre hombres y mujeres en el perfil clínico, la toxicidad y la supervivencia.

Un estudio nacional con más de 4.400 pacientes

El proyecto ha analizado datos de 4.428 pacientes diagnosticados entre 2019 y 2024, procedentes de 29 servicios de oncología de hospitales públicos de las 17 comunidades autónomas españolas. El cáncer de pulmón de célula pequeña representa aproximadamente el 15% de todos los diagnósticos de cáncer de pulmón y se caracteriza por su rápido crecimiento y elevada capacidad de diseminación. Cerca del 70% de los pacientes son diagnosticados en estadios avanzados.

“El estudio CLARISSE nos permite, por primera vez, disponer de una fotografía actualizada del cáncer de pulmón de célula pequeña en España”, explica la Dra. Pilar Garrido, jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal e investigadora principal del estudio.

En ese sentido, también Beatriz Rivas de Otero, Global Senior Manager Medical Affairs de PharmaMar, comenta: “A pesar de los avances en el tratamiento de los últimos años, el cáncer de pulmón de célula pequeña sigue teniendo un pronóstico limitado, por lo que disponer de datos en vida real como los de CLARISSE es fundamental para identificar áreas de mejora y seguir avanzando en el abordaje de esta enfermedad.”

Aumento de los casos en mujeres, pero mejor supervivencia

Entre los principales hallazgos del estudio destaca el incremento progresivo del porcentaje de mujeres diagnosticadas con este tumor, que pasó del 28,5% en 2019 al 37,1% en 2024. Además, las mujeres fueron diagnosticadas a edades más tempranas que los hombres (64,5 frente a 67,9 años de media) y presentaron perfiles clínicos y de toxicidad diferentes.

“Los resultados reflejan un cambio en el perfil de los pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas. También ponen de manifiesto el valor de los estudios de vida real en nuestro entorno para comprender mejor la enfermedad y avanzar hacia una atención más precisa y adaptada a las necesidades de cada paciente”, añade la Dra. Garrido.

A pesar de los avances terapéuticos, el pronóstico de la enfermedad continúa siendo muy limitado. La mediana de supervivencia se situó en 9,1 meses. No obstante, el estudio identificó diferencias relevantes también en supervivencia: las mujeres presentaron una mediana de supervivencia superior a la de los hombres (10,8 frente a 8,3 meses). El análisis también detectó un perfil de efectos adversos asociados al tratamiento en mujeres diferentes en función del sexo, así como una mayor necesidad de hospitalización relacionada con toxicidades en las mujeres.

El tabaquismo continúa siendo el principal factor de riesgo

Los datos del estudio muestran que el tabaquismo continúa siendo el principal factor de riesgo asociado a este tumor. El 67,4% de las mujeres incluidas en el análisis eran fumadoras activas en el momento del diagnóstico, frente al 55,5% de los hombres. Por el contrario, el porcentaje de exfumadores fue mayor en hombres, un dato que las investigadoras relacionan con la evolución de los hábitos de consumo de tabaco en ambos sexos durante las últimas décadas.

Los resultados refuerzan la hipótesis de que el aumento del tabaquismo femenino en generaciones previas está teniendo un impacto directo en la incidencia actual del cáncer de pulmón de célula pequeña.

ICAPEM reclama incorporar la perspectiva de género

Para la Dra. Dolores Isla, presidenta de ICAPEM y jefa de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, los resultados del estudio ponen de relieve la necesidad de incorporar una perspectiva de género en el abordaje del cáncer de pulmón. “A través del estudio CLARISSE se demuestra que existen diferencias clínicas, biológicas y sociales que deben ser consideradas para avanzar hacia una oncología más personalizada y equitativa”. Además, añade que “el aumento del cáncer de pulmón de célula pequeña en mujeres representa un importante reto de salud pública y pone de relieve la necesidad de reforzar la prevención, el abandono del tabaquismo, la investigación y el diagnóstico precoz”.

Próximos pasos del proyecto

Con el impulso de ICAPEM y la colaboración de PharmaMar, el estudio CLARISSE continuará ampliando el análisis de datos clínicos y resultados en vida real con el objetivo de profundizar en las diferencias de sexo (y su posible interacción con factores de género) en cáncer de pulmón de célula pequeña y generar evidencia que contribuya a mejorar la atención de los pacientes.

Sus resultados serán presentados también en próximos encuentros científicos internacionales como ESMO y SEOM.

Un proyecto coordinado por oncólogas referentes a nivel nacional

El estudio ha sido coordinado por un panel de oncólogas torácicas españolas integrado por la Dra. Pilar Garrido (Hospital Universitario Ramón y Cajal), Dra. Noemí Villanueva (Hospital Universitario Central de Asturias), Dra. Reyes Bernabé (Hospital Universitario Virgen del Rocío), Dra. Rosario García (Complejo Hospitalario Universitario A Coruña), Dra. María Ángeles Sala (Hospital Universitario Basurto), Dra. Helena Bote-de Cabo (Hospital Universitario 12 de Octubre), Dra. Amelia Insa Molla (Hospital Clínico Universitario de Valencia).

También la Dra. Ruth Álvarez (Hospital General Universitario de Toledo), Dra. Patricia Cruz (Hospital General Universitario de Ciudad Real), Dra. Margarita Majem (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau), Dra. María Ángeles Moreno Santos (Hospital Universitario de Jerez de la Frontera), Dra. Marta González Cordero (Hospital Universitario de Badajoz), Dra. Juana Oramas Rodríguez (Hospital Universitario de Canarias), Dra. Rosa Álvarez Álvarez (Hospital General Universitario Gregorio Marañón), Dra. Beatriz Álvarez Abril (Hospital General Universitario Morales Meseguer), Dra. Laura Gutiérrez-Sainz (Hospital Universitario La Paz), Dra. Vanesa Gutiérrez (Hospital Regional Universitario de Málaga), Dra. Nerea Muñoz (Hospital Universitario Marqués de Valdecilla), Dra. Enriqueta Felip (Hospital Universitario Vall d’Hebron) y Dra. Dolores Isla (Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa).