El equipo de Cirugía Pediátrica de Quirónsalud Málaga realiza la primera cirugía toracoscópica de atresia esofágica en un recién nacido en la sanidad malagueña

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El Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Quirónsalud Málaga ha llevado a cabo con éxito una intervención de máxima complejidad técnica: la reparación toracoscópica de una atresia de esófago con fístula traqueoesofágica en una recién nacida de tan sólo 24 horas de vida; la primera cirugía con este abordaje tecnológico realizada en la sanidad malagueña y uno de los pocos casos llevados a cabo en Andalucía, tanto en ámbito público como privado.

La atresia de esófago es una malformación congénita grave en la que el esófago no se desarrolla de forma continua, de modo que el bebé nace con el tubo digestivo interrumpido y, en muchos casos, con una conexión anómala entre el esófago y la tráquea. Esta situación “impide la alimentación normal y puede comprometer la respiración, por lo que requiere una intervención quirúrgica urgente para reconstruir la continuidad del esófago y garantizar la supervivencia del recién nacido”, comienza relatando el doctor Alexander Siles, jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Quirónsalud Málaga.

Tradicionalmente, este problema se abordaba mediante una toracotomía; es decir, una apertura amplia del tórax a través de una gran incisión en el pecho del recién nacido. Sin embargo, en este caso, la reparación se ha realizado por vía toracoscópica, introduciendo una cámara de pequeño calibre y el instrumental necesario a través de tres incisiones de apenas 3 milímetros. Este abordaje mínimamente invasivo “permite trabajar con gran precisión en un espacio anatómico extremadamente pequeño y delicado, en un paciente de apenas horas de vida, reduciendo la agresión quirúrgica y evitando muchas de las secuelas asociadas a la cirugía abierta”, apunta el cirujano.

Esta intervención de máxima complejidad técnica ha sido realizada por el equipo de Cirugía Pediátrica del Hospital, liderado por el doctor Alexander Siles, en estrecha coordinación con el equipo de Anestesiología Pediátrica, el equipo de Neonatología del Servicio de Pediatría y el equipo de Enfermería Quirúrgica, cuya participación fue esencial para poder abordar con seguridad un procedimiento de esta complejidad en una recién nacida de apenas 24 horas de vida. Asimismo, se contó con la participación del doctor Paolo Bragagnini, cirujano pediátrico de Quirónsalud Zaragoza, colaborador del servicio y experto en cirugía torácica infantil, con amplia experiencia previa en cirugía toracoscópica neonatal.

“Para mí, este caso representa mucho más que una cirugía. Es la confirmación de que, tras años de trabajo y con un equipo altamente especializado, podemos alcanzar el máximo nivel de complejidad en cirugía neonatal también en Málaga. Y eso cambia lo que hoy podemos ofrecer a nuestros pacientes y a sus familias”, explica el doctor Alexander Siles.

Este tipo de intervenciones están consideradas entre las más complejas y exigentes de toda la cirugía pediátrica mínimamente invasiva y representan uno de los mayores retos técnicos de la cirugía neonatal avanzada. La cirugía del tórax en un recién nacido por vía mínimamente invasiva exige un altísimo nivel de precisión y experiencia por parte del equipo quirúrgico, así como una coordinación extremadamente precisa con el equipo de anestesiología pediátrica.

Y es que -añade- que este hito “refleja la madurez y la capacidad que ha alcanzado nuestro equipo, así como la del propio hospital para abordar cirugía neonatal de la máxima complejidad con seguridad y garantías. Supone un paso adelante muy importante en lo que hoy podemos ofrecer a nuestros pacientes y sus familias”.

La evolución de la paciente ha sido favorable, permitiendo su alta hospitalaria y su regreso a casa con su familia tras la intervención.

Por su parte, la familia de la pequeña Sofía, muy agradecida, destaca que “desde el primer momento sentimos que nuestra hija estaba en las mejores manos. La tranquilidad y la confianza que nos transmitió el equipo marcaron la diferencia en un momento tan difícil para nosotros”.

Este avance contribuye a ampliar las opciones de tratamiento disponibles en Málaga para pacientes con patología compleja, reforzando el papel del Hospital Quirónsalud Málaga como centro de referencia en cirugía pediátrica avanzada en la medicina privada andaluza.