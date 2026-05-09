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Un análisis de 16 ensaladas preparadas de venta en supermercados, 9 césar y las otras 7 de pasta, realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) desvela resultados peores de lo esperado como consecuencia del exceso de aditivos y un desequilibrado aporte nutricional, especialmente en las ensaladas césar, pero también por los malos resultados de muchas de ellas en la prueba de degustación.

La palabra ensalada suele ir asociada a la palabra salud, pero la realidad es bien distinta: 7 de las 16 ensaladas preparadas, suspenden la escala saludable de OCU; y las otras 9 apenas llegan al aceptable.

Una causa es el excesivo número de aditivos, tanto de la salsa como del resto de ingredientes (sobre todo en el pollo de las ensaladas césar), que suman hasta 15 diferentes en un sólo producto.

Otra, la elevada cantidad de grasas, calorías y sal del conjunto de ingredientes: en lo que respecta a las calorías, las de pasta incluyen de media 183 kcal/100g, por 163 kcal/100g de las César; mientras que en grasas y sal ganan las césar, con un 11% de grasa y 1,1% de sal, por un 9% de grasa y un 0,6% de sal de las ensaladas de pasta.

OCU considera además bastante mejorable la información del etiquetado, ya que solo se indican los datos nutricionales por 100 gramos cuando el formato normal varía entre los 205 y los 325 gramos y suele consumirse de una vez. Es más, no se distingue entre la salsa y el resto de los ingredientes, lo que impide valorar el aporte nutricional de la salsa que se incluye, separada, en el mismo envase. En cualquier caso, es posible consultar el aporte nutricional y el grado de procesamiento de estas ensaladas en la aplicación OCU Market.

Los resultados en degustación, realizada por un grupo de expertos cocineros, son malos en una de cada tres ensaladas. Los defectos más repetidos fueron la excesiva acidez de la salsa, un aspecto demasiado industrial y una cantidad insuficiente de ingredientes. No obstante, hay excepciones, como es el caso de varias ensaladas de marca blanca que destacan además por su buena relación calidad precio, como es el caso de las ensaladas césar de Daylicious (2,49 €/envase) y Alipende (2,65 €/envase), de Aldi y Ahorramás respectivamente; así como de la ensalada de pasta Daylicious Completa Roma (2,85 €/envase) de Aldi.

OCU insiste en la necesidad de guardar siempre estas ensaladas bien refrigeradas, respetando la fecha de caducidad anunciada. Aunque el análisis no reveló presencia de Salmonella, Listeria ni E. coli en ninguna de las muestras, sí el de otras bacterias que podrían acelerar el deterioro de la ensalada una vez abierta.

Por último, OCU recuerda que este tipo de ensaladas preparadas no suelen tener el tamaño ni el aporte energético para resolver una comida por sí solas. Necesitan combinarse con otros alimentos: por ejemplo, añadiendo un tomate, una lata de atún e incluyendo una pieza de fruta.