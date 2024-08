Fact checked

El 18 de agosto de 2024, en la localidad de Mocejón, Toledo, un niño de 11 años, Mateo, fue asesinado mientras jugaba al fútbol con sus amigos. Trascurrieron 30 horas hasta que fue descubierto su asesino, un joven de 20 años, Juan, quien reconoció delante de su padre el crimen desvelando él mismo que fue su «otro yo» el que «apuñaló al niño». Este suceso ha conmocionado a todo el país y son muchas las preguntas y respuestas que se irán desvelando para saber realmente qué ocurrió ese día.

Pero atendiendo al comportamiento psicológico de una persona que llega a matar, como en el caso del asesino confeso de Mocejón, puede estar impulsado por una combinación de factores biológicos, psicológicos y ambientales. Este tipo de comportamiento es complejo y no tiene una única causa, sino que es resultado de una interacción entre varios factores.

En esta entrevista, hablamos en OKSALUD con una de las mejores especialistas en psiquiatría de nuestro país, la doctora María Velasco, para que nos cuente el aspecto psiquiátrico de estas personas y su deriva hacia el asesinato. Evidentemente, no se ha tenido posibilidad para su estudio, por lo que el análisis es fundamentado en los hechos, las declaraciones y los datos que se han ofrecido hasta el momento.

Pregunta. -Doctora, un análisis de unos hechos como los ocurridos en Mocejón son complejos, sobre todo sin tratar a la persona. No obstante, vamos a perfilar posibles explicaciones a este suceso. ¿Qué características psicológicas cree que suelen estar presentes en individuos que cometen un crimen tan violento?

Respuesta.- En primer lugar, señalar que la violencia es una característica inherente en el ser humano, pero la educación y el amor nos ayuda a construir una ética y unos límites para manejar nuestros conflictos psíquicos y emocionales sin violencia. Sin embargo, a veces las personas llegan a aprender, pero por algún motivo se descompensan, ya sea por una situación traumática, una guerra o una enfermedad, regresando a actitudes más violentas que normalmente no son habituales. En este caso se dan dos variantes que debemos tener en cuenta: que no te hayan educado para crecer sin violencia por múltiples motivos, o que no hayas desarrollado esos diques morales, esos límites que nos construyen como persona. También cabe, por el contrario, que te sobrepase una situación fuera de lo que es normal y te lleve a regresar a unas actitudes violentas que no concuerdan con la realidad.

P.- ¿Qué señales o comportamientos podrían haber indicado previamente que esta persona era capaz de cometer un acto de esa violencia?

R.- En principio en muchas ocasiones por desgracia, no hay un perfil psicológico que te evidencie, porque la violencia es una característica del ser humano y le afectan muchos factores: desde un trauma, un ambiente violento, un trastorno mental u otros problemas graves por múltiples motivos, como la drogodependencia, pero que no ejercen ningún tipo de violencia. Lo que sí debemos tener en cuenta que una persona que comete un acto como el perpetrado en Mocejón, la violencia ha podido estar en su vida o esa construcción de la persona que comentaba antes y que no se ha hecho bien o no ha tenido la capacidad de aprenderlo por una discapacidad o el ambiente que le ha rodeado.

P.- ¿Qué situaciones pueden llevar a un estado de tan desmedido?

R.- Tenemos situaciones de riesgo como el aislamiento social porque estás desconectado de la realidad, el consumo de contenido violento, como videojuegos o internet, o el vivir en una ambiente violento, que hace que toleres mucho más la violencia. También debemos observar un posible comportamiento previamente violento, porque acuchillar a un menor y varias veces no se llega de repente a una situación así. Es decir, me levanto una mañana y de repente voy y asesino; eso no funciona así. Siempre hay situaciones previas que van ahondando en la mente de la persona como cambios de comportamiento, una mayor irritabilidad, agresividad, problemas de sueño, actitudes, comportamientos extraños, dolor…

P.- ¿Qué tipo de trastornos mentales podrían estar presentes en un individuo que comete un crimen de esta naturaleza?

R.- Imaginando que tiene un trastorno mental -en esa hipótesis siempre-, porque nos faltan muchos datos que nos ayuden a ir puliendo el perfil o comprendiendo la situación, vemos a un padre que sale de la casa y hace unas declaraciones poniéndose muy suspicaz y violento al inquirir que hay un complot en el pueblo y señoritos, es decir, marca el padre una reacción inadecuada y violenta, lo que nos podría indicar que el ambiente en esa casa es extraño. Y añado que podría haber un trastorno mental en la familia, porque a veces no hay sólo trastornos mentales personales, sino también los hay familiares y que hay situaciones de violencia intrafamiliares.

Pero además no sabemos si conocía o no a la víctima, yo no tengo ese dato y vemos también por el número de cuchilladas que hay un ensañamiento. Por ello, el trastorno mental que podría estar de base en una actitud así, es una psicosis. El haber perdido el juicio de la realidad, estar metido en algo psicótico, delirante, con alucinaciones, te puede llevar a un acto violento tan fuera de la situación racional. Pero para el asesino hay un porqué y es eso lo que tenemos que averiguar. Si es debido a un trastorno mental, nos debe servir para pensar que ha fallado el sistema sociosanitario, al no impedir que cometiera este asesinato porque es un enfermo, y a las personas enfermas, hay que ayudarlas y cuidarlas. Debemos evitar estigmatizar los trastornos mentales, ya que la mayoría no llegan a esas situaciones; las cárceles están llenas de asesinos que no son enfermos mentales.

P.- ¿Es posible que el asesino actuara impulsivamente o cree que podría haber sido premeditado? ¿Qué diferencias psicológicas existen entre estos dos escenarios?

R.- Un poco premeditado podría ser porque, si en pleno verano sales con una capucha y un cuchillo, algo de premeditado cabría pensar. Que fuera específico con ese niño no lo sabemos y el motivo, tampoco. Por ello, debemos ser prudentes. El padre habla que su hijo está bien, que da paseos por el pueblo, que está sano, pero que no toma una medicación por una discapacidad mental del 70%. Si esto es así, creo que son datos imposibles a mi modo de ver, porque una discapacidad de ese porcentaje es una barbaridad. Tienes que tener un trastorno mental muy grave y crónico para que te den una discapacidad así. Los datos que tenemos no concuerdan con lo que realmente podría ser la realidad.

Por último, sobre si las diferencias psicológicas entre si es impulsivo o premeditado, es bastante importante. Personalmente, no creo que sea ni un acto impulsivo solo ni premeditado, exclusivamente; lo situaría en un punto intermedio. También opino que obedecería a trastornos mentales diferentes, porque podría tener que ver con una disfunción cognitiva, un trastorno mental, aislamiento social y, por otra parte, teniendo en cuenta la variante de premeditación al tener que ver con una psicosis que se lleva fraguando desde hace tiempo con aspectos delirantes, un problema de personalidad o un trauma… No es una regla exacta, puedes tener una psicosis y actuar de manera impulsiva. Pero insisto que con todos los datos de que dispongo me dicen que es todo el caso, es muy extraño.