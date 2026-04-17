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El jefe del Servicio de Urología del Hospital Quirónsalud Marbella, Pablo Navarro, explica que la presencia de sangre en el semen —conocida médicamente como hemospermia— es un motivo de consulta relativamente frecuente, aunque sigue generando inquietud y desconocimiento entre los pacientes. «No hay que entrar en pánico, pero sí valorarlo con sentido común», señala el especialista, quien recomienda acudir al médico si el episodio persiste o se repite.

Según detalla, en la mayoría de los casos, especialmente cuando ocurre de forma aislada en varones jóvenes sin otros síntomas, no suele estar relacionado con un problema grave. «Aun así, merece una valoración médica si se mantiene en el tiempo o aparece acompañado de otras molestias», añade.

Pese a la alarma que puede provocar, los expertos subrayan que la hemospermia suele tener una evolución favorable. Sin embargo, muchos hombres no consultan por vergüenza o por considerar que se trata de un episodio puntual. Por ello, insisten en la importancia de acudir al especialista cuando el síntoma persiste, con el fin de descartar posibles causas y garantizar un adecuado seguimiento.

Este síntoma suele deberse a un pequeño sangrado en estructuras implicadas en la eyaculación, como la próstata, las vesículas seminales, la uretra o los conductos eyaculadores. Las causas más comunes, según el especialista, son «procesos inflamatorios o infecciosos, como prostatitis o uretritis, aunque también puede aparecer tras pruebas urológicas, actividad sexual intensa o incluso periodos prolongados de abstinencia».

¿Cuándo debes ir a consulta?

Los urólogos insisten en que, aunque en muchos casos se resuelve de forma espontánea, es importante prestar atención a determinados signos de alerta.

Se recomienda acudir al especialista si la hemospermia se repite, persiste durante varios días o semanas, o se acompaña de síntomas como dolor al eyacular o al orinar, fiebre, sangre en la orina o molestias pélvicas. También cuando aparece en pacientes de mayor edad o con antecedentes urológicos relevantes.

En estos casos, Navarro ha apuntado que puede ser necesario realizar un «estudio más completo para descartar otras patologías, como problemas prostáticos, alteraciones en las vesículas seminales, litiasis o, con menor frecuencia, tumores».

El abordaje comienza con una historia clínica detallada y una exploración física. A partir de ahí, y en función de cada caso, pueden solicitarse pruebas como análisis de orina, estudios de infecciones, analítica sanguínea o determinación de PSA. En situaciones más complejas o persistentes, se recurre a técnicas de imagen como la ecografía o la resonancia magnética.

En cuanto al tratamiento, en muchos pacientes no es necesario intervenir, ya que el cuadro se resuelve por sí solo. Cuando se identifica una causa concreta, el manejo se dirige a ella, como el uso de antibióticos en caso de infección o tratamientos específicos en patologías urológicas.

«Lo importante es no alarmarse, pero tampoco ignorarlo si se repite», ha subrayado el urólogo. Mantener una salud urológica óptima, tratar adecuadamente las infecciones y consultar ante síntomas persistentes son las principales recomendaciones, ha concluido.