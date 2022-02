La situación de pandemia que todavía venimos sufriendo ha puesto contra las cuerdas a nuestro sistema sanitario y ha mostrado la necesidad de llevar a cabo medidas urgentes para hacer frente a todos los retos a los que nos enfrentamos. La hora de favorecer e impulsar el cambio ha llegado.

“Tenemos que reformar el funcionamiento de nuestro sistema sanitario para que priorice la figura del paciente, dándole un reconocimiento institucional a las asociaciones de pacientes. Es clave que la voz de los pacientes sea escuchada con mayor atención y, para ello, es necesario no solo que eleven, planteen y transmitan sus inquietudes y preocupaciones al debate social, sino que además se les ofrezca a través de sus representantes canales y herramientas de comunicación con los decisores en los diferentes ámbitos del espectro sanitario y social”, ha señalado Juan Abarca, presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), durante la jornada ¿Y ahora qué? Monográfico pacientes desarrollado en el marco del foro IDIálogoS, en el que se han desgranado los problemas prepandemia que persisten y los que se han agudizado tras estos dos años, analizándolos desde la perspectiva de los pacientes.

Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS y moderadora de la sesión, ha señalado que “este nuevo ciclo de IDIálogoS pretende dar luz sobre hacia dónde deben orientarse los esfuerzos para que se refuerce el sistema sanitario y para que la asistencia sanitaria no empeore, una vez que finalice la pandemia; y queremos hacerlo desde distintas perspectivas, desde el enfoque de los distintos agentes que son parte del sistema y que, por lo tanto, tienen mucho que aportar. En esta primera sesión, como no podía ser de otra forma, hemos previsto que fueran los pacientes, como centro y protagonistas del sistema, quienes nos ayudaran a analizar los retos a los que nos enfrentamos en un sistema que, como sabemos, no es ni tan digital, ni tan equitativo ni tan accesible como debiera”.

Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes; Carlos Mascías, director médico del Hospital Universitario HM Torrelodones, y Julián Isla, director de Dato e Inteligencia artificial en Microsoft, han constituido la mesa de debate en la que se han puesto sobre la mesa los retrasos en diagnósticos, aumento de las listas de espera, dificultades de acceso, problemas de equidad, etc…, que han surgido en el contexto Covid y cómo ha afectado esto a los pacientes.

Tal como se ha puesto de manifiesto en la sesión, el sistema sanitario está fundado sobre unos pilares que a fecha de hoy ya no son válidos. Y a modo de ejemplo, se ha destacado que el 43% de los enfermos crónicos ha empeorado en estos dos últimos años o que solo un 7% de los enfermos crónico han sido atendidos en el momento en el que lo han necesitado. En este sentido, los ponentes señalan que es clave analizar los problemas que existen, volver a la presencialidad, trabajar en una salud pública dirigida, cambiar los procesos y mejorar el acceso en todos los ámbitos.

Asimismo, han puntualizado la necesidad de dar protagonismo a conceptos como la prevención, la innovación en los sistemas de atención a los pacientes complejos y la coordinación sanitaria en aras de obtener los mejores resultados sanitarios y de salud.

Durante el debate, se ha asegurado que, en un momento de inestabilidad en el sistema sanitario y sociosanitario, es necesario llevar a cabo reformas y apostar por la transformación digital, la interoperabilidad y la continuidad asistencial como parte de las soluciones a los problemas. Es esencial que el sistema focalice sus esfuerzos en el paciente, ofreciendo una atención multidisciplinar, entendiéndole, y teniendo su voz en cuenta. En este contexto, para poder ser realmente protagonistas y que estén involucrados en las decisiones que les afectan, es importante, tal como han apuntado, que los pacientes dispongan de sus datos clínicos y puedan compartirlos donde necesiten hacerlo.

Por último, la dependencia y los cuidados en domicilio, trascendiendo fuera del hospital, mediante una infraestructura suficiente y adecuada que palie de alguna forma el hospitalocentrismo que tenemos en este momento es también un tema esencial que hay que abordar.

En este sentido, los cuidados intermedios bien orquestados e implementados, con dotación de recursos suficiente y adecuado a las necesidades son, sin duda, un ámbito sobre el que trabajar y profundizar; al igual que lo es también todo lo relacionado con las tecnologías digitales en su más amplia expresión que, sin duda, pueden contribuir a una mejor atención sanitaria, a una monitorización constante y control, así como a una adecuada simbiosis entre la vertiente sanitaria y sociosanitaria del sistema.